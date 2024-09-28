Дзюба забил первый гол за «Акрон» – «Ростову» Карпина. У 36-летнего форварда 1+3 в 3 матчах РПЛ
Артем Дзюба забил первый гол за «Акрон».
36-летний нападающий поразил ворота «Ростова», который тренирует Валерий Карпин, в матче 10-го тура Мир РПЛ (2:0, первый тайм).
Дзюба проводит четвертую игру за тольяттинскую команду. На его счету 1 гол и 3 результативных паса в этом сезоне РПЛ, в матче с «Факелом» в Фонбет Кубке России Артем не отметился результативными действиями.
Подробную статистику игрока можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sports
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