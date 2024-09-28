Дзюба забил первый гол за «Акрон» – «Ростову» Карпина. У 36-летнего форварда 1+3 в 3 матчах РПЛ

Артем Дзюба забил первый гол за «Акрон».

36-летний нападающий поразил ворота «Ростова », который тренирует Валерий Карпин, в матче 10-го тура Мир РПЛ (2:0, первый тайм).

Дзюба проводит четвертую игру за тольяттинскую команду. На его счету 1 гол и 3 результативных паса в этом сезоне РПЛ, в матче с «Факелом» в Фонбет Кубке России Артем не отметился результативными действиями.

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