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  • Дзюба забил первый гол за «Акрон» – «Ростову» Карпина. У 36-летнего форварда 1+3 в 3 матчах РПЛ
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Дзюба забил первый гол за «Акрон» – «Ростову» Карпина. У 36-летнего форварда 1+3 в 3 матчах РПЛ

Артем Дзюба забил первый гол за «Акрон».

36-летний нападающий поразил ворота «Ростова», который тренирует Валерий Карпин, в матче 10-го тура Мир РПЛ (2:0, первый тайм). 

Дзюба проводит четвертую игру за тольяттинскую команду. На его счету 1 гол и 3 результативных паса в этом сезоне РПЛ, в матче с «Факелом» в Фонбет Кубке России Артем не отметился результативными действиями. 

Подробную статистику игрока можно найти здесь

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sports
logoРостов
logoАртем Дзюба
logoпремьер-лига Россия
logoВалерий Карпин
logoАкрон
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