Чемпионат Испании. «Мальорка» в гостях у «Вальядолида», «Реал» сыграет с «Атлетико» в воскресенье

В Ла Лиге пройдут матчи 8-го тура.

В субботу «Барселона » сыграет в гостях с «Осасуной».

В воскресенье «Жирона » встретится на выезде с «Сельтой», «Атлетико » сразится в дерби с «Реалом ».

В понедельник «Вильярреал» примет «Лас-Пальмас».

Чемпионат Испании

8-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги