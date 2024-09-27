Чемпионат Испании. «Мальорка» в гостях у «Вальядолида», «Реал» сыграет с «Атлетико» в воскресенье
В Ла Лиге пройдут матчи 8-го тура.
В субботу «Барселона» сыграет в гостях с «Осасуной».
В воскресенье «Жирона» встретится на выезде с «Сельтой», «Атлетико» сразится в дерби с «Реалом».
В понедельник «Вильярреал» примет «Лас-Пальмас».
8-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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