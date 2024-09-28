Карпин о словах Дзюбы: «Не понимаю, чем его обидел. По барабану вообще»

Валерий Карпин заявил, что не понимает, чем обидел Артема Дзюбу.

Дзюба забил свой дебютный мяч за «Акрон » в матче 10-го тура Мир РПЛ с «Ростовом » (2:0) и был признан лучшим игроком встречи. После матча форвард отметил , что у него сложные отношения с Карпиным , так как однажды тренер обидел его. - По барабану вообще. Не понимаю, чем его обидел.

– Игрок был без команды все лето. Нашел команду и сразу забивает. Это высокий уровень игрока или низкий уровень чемпионата?

– И то, и другое, наверное, – сказал главный тренер «Ростова».

Карпин не вызовет Дзюбу в сборную: «Зачем? В каждом матче есть лучшие игроки. Мне им всем шанс давать?»