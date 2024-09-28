«Шанхай» Слуцкого выиграл 11 из 12 последних матчей в чемпионате Китая. В 33 матчах в клубе у российского тренера лишь 2 поражения

«Шанхай Шеньхуа» Леонида Слуцкого одержал очередную победу в чемпионате Китая.

«Шанхай» обыграл «Циндао Хайню» (1:0) в 27-м туре Суперлиги, играя в меньшинстве с 21-й минуты после удаления.

«Шанхай» Слуцкого выиграл 11 из 12 последних матчей лиги Китая и на эту минуту идет первым в лиге Китая. «Шанхай Порт » отстает на очко, но имеет матч в запасе.

Это был 33-й матч Слуцкого во главе «Шанхай Шеньхуа ». На его счету 27 побед, 4 ничьих и 2 поражения. Общий счет этих матчей – 82:24.