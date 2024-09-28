  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Шанхай» Слуцкого выиграл 11 из 12 последних матчей в чемпионате Китая. В 33 матчах в клубе у российского тренера лишь 2 поражения
Видео
35

«Шанхай» Слуцкого выиграл 11 из 12 последних матчей в чемпионате Китая. В 33 матчах в клубе у российского тренера лишь 2 поражения

«Шанхай Шеньхуа» Леонида Слуцкого одержал очередную победу в чемпионате Китая.

«Шанхай» обыграл «Циндао Хайню» (1:0) в 27-м туре Суперлиги, играя в меньшинстве с 21-й минуты после удаления.

«Шанхай» Слуцкого выиграл 11 из 12 последних матчей лиги Китая и на эту минуту идет первым в лиге Китая. «Шанхай Порт» отстает на очко, но имеет матч в запасе.

Это был 33-й матч Слуцкого во главе «Шанхай Шеньхуа». На его счету 27 побед, 4 ничьих и 2 поражения. Общий счет этих матчей – 82:24.

Опубликовано: Sports
Источник: Спортс’‘
logoЛеонид Слуцкий
logoпремьер-лига Россия
logoвысшая лига Китай
logoШанхай Шеньхуа
logoШанхай Порт
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Шанхай» Слуцкого выстрадал победу! 75 минут вдесятером и 36% владения: смотрите полный матч
сегодня, 08:30
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Смотрите бесплатный образовательный курс от Спортса’’ – «Прожектор Трибуны». Становитесь спортивными блогерами!
12 минут назадТрибуна
Игорь Корнеев: «Спартаку» до титулов – как до луны. Никогда не пойму, как можно утвердить бюджет 18 млн на запасного игрока – это не бьется с логикой»
1831 минуту назад
Канчельскис об Англии: «Цены все выше, фунт растет, люди боятся держать наличные. В Лондоне купишь бутылку воды, а в Москве на эти же деньги – несколько продуктов»
7843 минуты назад
Динияр Билялетдинов: «Если клуб АПЛ захочет взять россиянина, ему скажут: «Вы с ума сошли?» У Абрамовича отжали «Челси», какие там футболисты?»
2154 минуты назад
Артета про Гвардиолу: «Уважаю и восхищаюсь им. Если наши отношения должны быть испорчены из-за игры друг против друга, я бы с ним не разговаривал»
455 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
«Ньюкасл» – «Манчестер Сити». Холанд и Тонали играют. Онлайн-трансляция начнется в 14:30
37 минут назад
Форварду «Байера» Бонифасе не нравится АПЛ: «Предпочитаю испанский и немецкий футбол. Но нет такого, что если бы ко мне обратилась хорошая команда, я бы в нее не перешел»
111 минут назад
Мареска хочет, чтобы все игроки «Челси» были на стадионе, даже если они не попадают в состав: «Нужно вести себя как команда. Всегда»
314 минут назад
ЦСКА – «Ахмат». Обляков, Файзуллаев, Гуарирапа играют. Онлайн-трансляция начнется в 14:00
222 минуты назад
В ЦСКА опровергли, что отказались от Йоветича ради Пьянича: «Мы вели переговоры только с Миралемом»
132 минуты назад