«Шанхай» Слуцкого выиграл 11 из 12 последних матчей в чемпионате Китая. В 33 матчах в клубе у российского тренера лишь 2 поражения
«Шанхай Шеньхуа» Леонида Слуцкого одержал очередную победу в чемпионате Китая.
«Шанхай» обыграл «Циндао Хайню» (1:0) в 27-м туре Суперлиги, играя в меньшинстве с 21-й минуты после удаления.
«Шанхай» Слуцкого выиграл 11 из 12 последних матчей лиги Китая и на эту минуту идет первым в лиге Китая. «Шанхай Порт» отстает на очко, но имеет матч в запасе.
Это был 33-й матч Слуцкого во главе «Шанхай Шеньхуа». На его счету 27 побед, 4 ничьих и 2 поражения. Общий счет этих матчей – 82:24.
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