Морьентес о «Золотом мяче»: «Отдадут Винисиусу – более чем заслуженно. Зачем давать правому защитнику? Футбол – это страсть и голы. Но Карвахаль, Беллингем, Родри тоже заслужили»

Фернандо Морьентес порассуждал о том, кто может выиграть «Золотой мяч».

«Это сложно. Зачем отдавать приз правому защитнику (улыбается)? Футбол – это страсть и голы.

Думаю, награду отдадут Винисиусу – и это более чем заслуженно.

Если бы отдали Даниэлю Карвахалю или Джуду Беллингему , это тоже было бы заслужено. Или Родри.

«Золотой мяч » – это очень субъективный приз. Многое определяют голы. Непривычно видеть, когда побеждают такие, как Фабио Каннаваро .

Всегда важным фактором становится талант плеймейкера, нападающего, голеадора», – сказал бывший нападающий сборной Испании Фернандо Морьентес.