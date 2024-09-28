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  • Морьентес о «Золотом мяче»: «Отдадут Винисиусу – более чем заслуженно. Зачем давать правому защитнику? Футбол – это страсть и голы. Но Карвахаль, Беллингем, Родри тоже заслужили»
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Морьентес о «Золотом мяче»: «Отдадут Винисиусу – более чем заслуженно. Зачем давать правому защитнику? Футбол – это страсть и голы. Но Карвахаль, Беллингем, Родри тоже заслужили»

Фернандо Морьентес порассуждал о том, кто может выиграть «Золотой мяч».

«Это сложно. Зачем отдавать приз правому защитнику (улыбается)? Футбол – это страсть и голы.

Думаю, награду отдадут Винисиусу – и это более чем заслуженно.

Если бы отдали Даниэлю Карвахалю или Джуду Беллингему, это тоже было бы заслужено. Или Родри.

«Золотой мяч» – это очень субъективный приз. Многое определяют голы. Непривычно видеть, когда побеждают такие, как Фабио Каннаваро.

Всегда важным фактором становится талант плеймейкера, нападающего, голеадора», – сказал бывший нападающий сборной Испании Фернандо Морьентес.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: As
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logoРеал Мадрид
logoФабио Каннаваро
logoФернандо Морьентес
logoЛа Лига
logoСборная Испании по футболу
logoЗолотой мяч
logoДаниэль Карвахаль
logoРодри
logoВинисиус Жуниор
logoДжуд Беллингем
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