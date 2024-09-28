Морьентес о «Золотом мяче»: «Отдадут Винисиусу – более чем заслуженно. Зачем давать правому защитнику? Футбол – это страсть и голы. Но Карвахаль, Беллингем, Родри тоже заслужили»
Фернандо Морьентес порассуждал о том, кто может выиграть «Золотой мяч».
«Это сложно. Зачем отдавать приз правому защитнику (улыбается)? Футбол – это страсть и голы.
Думаю, награду отдадут Винисиусу – и это более чем заслуженно.
Если бы отдали Даниэлю Карвахалю или Джуду Беллингему, это тоже было бы заслужено. Или Родри.
«Золотой мяч» – это очень субъективный приз. Многое определяют голы. Непривычно видеть, когда побеждают такие, как Фабио Каннаваро.
Всегда важным фактором становится талант плеймейкера, нападающего, голеадора», – сказал бывший нападающий сборной Испании Фернандо Морьентес.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: As
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