  • Кьеллини о предложении Tether: «Ювентус» и семья Аньелли – единое целое, так и будет. Мы смотрим в будущее и вернем клубу былую силу»
Кьеллини о предложении Tether: «Ювентус» и семья Аньелли – единое целое, так и будет. Мы смотрим в будущее и вернем клубу былую силу»

Джорджо Кьеллини: «Ювентус» и семья Аньелли едины, мы смотрим в будущее.

Директор по футбольной стратегии «Ювентуса» Джорджо Кьеллини подчеркнул единство клуба при нынешних владельцах.

Ранее сообщалось, что криптокомпания Tether сделала предложение о покупке туринского клуба, оценив его более чем в миллиард евро, однако семья Аньелли не намерена продавать «Ювентус». Генеральный директор холдинга Exor, владеющего клубом, Джон Элканн заявил: «Ювентус» 102 года был частью моей семьи, 4 поколения расширяли и укрепляли его. Наша история и наши ценности не продаются».

«Это были важные слова, сильные слова, но для тех, кто знаком с атмосферой, они не стали неожиданностью. Когда мы думаем о семье Аньелли, мы думаем о «Ювентусе», и наоборот. Это одно и то же. Так было всегда, и так будет в будущем.

Поэтому больше сказать нечего, кроме того, что мы вернем «Ювентусу» былую силу и будем верны ей в будущем. В «Ювентусе» есть ценности, которые передаются из поколения в поколение, но мы также смотрим в будущее.

К сожалению, прошло пять лет с тех пор, как мы в последний раз выиграли скудетто, мы чувствуем ответственность за это, но это нисколько не умаляет нашей уверенности в будущем. Прежде всего, владельцы и «Ювентус» – это единое неразрывное целое», – заявил Кьеллини.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Football Italia
