Киву о 2:1 с «Дженоа»: «Мы знали, что будет тяжело, «Интер» включился с самого начала. Пропущенный гол усложнил ситуацию – могли забивать больше, но пришлось засучить рукава»

Киву о 2:1 с «Дженоа»: «Интеру» было трудно, пришлось засучить рукава.

Главный тренер «Интера » Кристиан Киву высказался после победы над «Дженоа » в 15-м туре Серии А (2:1).

«Я бы начал с того, как мы сыграли на таком сложном поле против «Дженоа», который был в хорошей форме. Мы знали, что играть против такой команды будет нелегко, и что нам нужно совершенствоваться в плане качества игры и характера, и в итоге мы оказались правы и показали хорошую игру.

Когда их силы были на исходе, мы пропустили, а на таком поле это усложняет ситуацию. Мы могли сделать счет 3:1, но нам пришлось засучить рукава, и в итоге мы одержали важную победу. Игроки включились в игру с самого начала.

Тренер хорош, когда дела идут хорошо, но когда что-то идет не так, вас критикуют. Но и вышедшие на замену игроки продемонстрировали характер, зрелость и качество игры», – сказал Киву в интервью Sky Sport.