Де Росси о соцсетях: «Это яд, для меня их не существует. Даже неправдивые комментарии засядут в голове, мне писали всякое и в «Роме»
Даниэле де Росси: соцсети – яд, для меня их не существует.
Главный тренер «Дженоа» Даниэле де Росси заявил, что не обращает внимание на критику в соцсетях.
Команда из Генуи сегодня уступила «Интеру» (1:2) в 15-м туре Серии А.
«Для меня социальных сетей не существует.
Болельщики «Дженоа» существуют, и вы видели их сегодня.
Даже в «Роме» мне писали всякое, а я никогда не обращал на это внимания.
Они (соцсети – Спортс’‘) – яд, потому что если прочитать 100 комментариев, даже неправдивых, что-то обязательно засядет в голове», – сказал де Росси.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Танкерди Палмери
