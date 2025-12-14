Де Росси о соцсетях: «Это яд, для меня их не существует. Даже неправдивые комментарии засядут в голове, мне писали всякое и в «Роме»

Даниэле де Росси: соцсети – яд, для меня их не существует.

Главный тренер «Дженоа» Даниэле де Росси заявил, что не обращает внимание на критику в соцсетях.

Команда из Генуи сегодня уступила «Интеру » (1:2) в 15-м туре Серии А.

«Для меня социальных сетей не существует.

Болельщики «Дженоа » существуют, и вы видели их сегодня.

Даже в «Роме» мне писали всякое, а я никогда не обращал на это внимания.

Они (соцсети – Спортс’‘) – яд, потому что если прочитать 100 комментариев, даже неправдивых, что-то обязательно засядет в голове», – сказал де Росси.