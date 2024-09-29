Флик про 2:4 с «Осасуной»: «Барселона» сыграла не очень хорошо, 4 пропущенных – слишком много. При втором голе был фол в начале атаки»

Ханс-Дитер Флик признал, что «Барселона» сыграла с «Осасуной» не лучшим образом.

«Нужно принимать такие поражения. Мы сыграли не очень хорошо. Защитить футболистов, которым приходится проводить на поле много минут, – это моя ответственность. Но я не ожидал, что мы сыграем вот так.

Я сказал команде, что нужно двигаться дальше. Мы играем во вторник, в воскресенье. Сейчас мы на верном пути.

Мы допустили много ошибок, а соперник сыграл очень хорошо. Хотя я думаю, что в случае со вторым голом было нарушение правил в начале атаки, я не до конца уверен, потому что не видел повтора. Однако я слышал именно такое мнение.

Четыре пропущенных гола – это слишком много», – отметил главный тренер «Барселоны» в эфире Movistar.

Матч обслуживала бригада судей под руководством Гильермо Куадры Фернандеса .

«Барселона» пропустила от «Осасуны» после потери в центре поля. Торро сбил Виктора, начав контратаку