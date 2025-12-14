9

«Бавария» забила 50 голов за 14 туров Бундеслиги – это рекорд чемпионата Германии

«Бавария» рекордно быстро забила 50 голов в Бундеслиге.

«Бавария» преодолела отметку в 50 голов в Бундеслиге за 14 туров. 

Это новый рекорд чемпионата Германии, ни одной команде ранее не удавалось достичь этого результата так быстро. 

На данный момент на счету мюнхенцев 51 забитый мяч и 11 пропущенных. В 14-м туре команда Венсана Компани сыграла вничью с «Майнцем» (2:2). 

«Бавария» лидирует в турнирной таблице, набрав 38 очков и опережая «Лейпциг» и «Боруссию» Дортмунд на 9 баллов. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Opta
