«Бавария» забила 50 голов за 14 туров Бундеслиги – это рекорд чемпионата Германии

«Бавария» рекордно быстро забила 50 голов в Бундеслиге.

«Бавария » преодолела отметку в 50 голов в Бундеслиге за 14 туров.

Это новый рекорд чемпионата Германии, ни одной команде ранее не удавалось достичь этого результата так быстро.

На данный момент на счету мюнхенцев 51 забитый мяч и 11 пропущенных. В 14-м туре команда Венсана Компани сыграла вничью с «Майнцем » (2:2).

«Бавария» лидирует в турнирной таблице, набрав 38 очков и опережая «Лейпциг» и «Боруссию» Дортмунд на 9 баллов.