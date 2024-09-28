Палмер сделал покер за 20 минут против «Брайтона» – дважды забил с игры, с пенальти и со штрафного. У хавбека «Челси» 6+4 в 6 играх АПЛ
Коул Палмер сделал покер в первом тайме матча АПЛ.
Полузащитник «Челси» забил четыре мяча в первом тайме игры 6-го тура АПЛ против «Брайтона» (4:2, первый тайм).
Англичанин сначала отличился на 21-й минуте, затем – на 27-й (с пенальти), на 31-й оформил хет-трик (со штрафного), на 41-й – покер.
Таким образом, Коул Палмер забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи в 6 матчах текущего чемпионата.
В прошлом сезоне у экс-футболиста «Манчестер Сити» в 33 играх АПЛ было 22 гола и 11 ассистов. Статистику Коула можно изучить здесь.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Брайтон».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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