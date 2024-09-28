Выставочные матчи НХЛ. «Флорида» сыграет с «Каролиной», «Тампа» против «Нэшвилла», «Детройт» встретится с «Питтсбургом»
Клубы НХЛ проводят выставочные матчи перед стартом нового сезона.
Предсезонные матчи НХЛ
«Лос-Анджелес» – «Анахайм» – 01:00
«Флорида» – «Каролина» – 01:00
«Филадельфия» – «Бостон» – 02:00
«Коламбус» – «Баффало» – 02:00
«Детройт» – «Питтсбург» – 02:00
«Монреаль» – «Торонто» – 02:00
«Сент-Луис» – «Чикаго» – 02:00
«Нэшвилл» – «Тампа-Бэй» – 03:00
«Эдмонтон» – «Сиэтл» – 04:00
«Калгари» – «Ванкувер» – 04:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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