Чемпионат Германии. «Боруссия» Дортмунд примет «Бохум», в субботу «Бавария» сыграет с «Байером» 

В Бундеслиге пройдут матчи 5-го тура.

В пятницу дортмундская «Боруссия » примет «Бохум ».

В субботу «РБ Лейпциг » сыграет дома с «Аугсбургом », «Бавария » сразится с «Байером».

В воскресенье «Айнтрахт» встретится в гостях с «Хольштайном».

Чемпионат Германии

5-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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