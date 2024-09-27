Чемпионат Германии. «Боруссия» Дортмунд примет «Бохум», в субботу «Бавария» сыграет с «Байером»
В Бундеслиге пройдут матчи 5-го тура.
В пятницу дортмундская «Боруссия» примет «Бохум».
В субботу «РБ Лейпциг» сыграет дома с «Аугсбургом», «Бавария» сразится с «Байером».
В воскресенье «Айнтрахт» встретится в гостях с «Хольштайном».
Чемпионат Германии
5-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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