Мичков сделал дубль в выставочном матче с «Бостоном». У него 3+3 в 3 играх на предсезонке НХЛ
Матвей Мичков забросил две шайбы в выставочном матче с «Бостоном» (3:2 ОТ).
На 45-й минуте новичок «Филадельфии» реализовал большинство, а в овертайме забил победный гол. Его признали первой звездой встречи.
Всего в 3 предсезонных играх на счету российского форварда 6 (3+3) очков.
Сегодня 19-летний игрок (20:13 на льду, 7:59 – в большинстве, «+1») нанес 4 броска в створ и 1 мимо, сделал 1 блок и допустил 3 потери при 1 перехвате.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
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