UFC Fight Night 243: Мойкано против Сен-Дени, Аллен – Имавов
28 сентября в Париже состоится турнир UFC Fight Night 243. В главном событии ивента пройдет поединок в легком весе между Ренато Мойкано и Бенуа Сен-Дени.
Основной кард турнира:
Ренато Мойкано (19-5-1) − Бенуа Сен-Дени (13-2);
Брендан Аллен (24-5) − Нассурдин Имавов (14-4);
Джоандерсон Брито (17-3-1) − Вильям Гомис (13-2);
Брайан Баттл (10-2) − Кевин Жуссе (10-2);
Морган Шарье (19-10-1) − Габриэль Миранда (17-6);
Мэтт Фревола (11-4-1) − Фарес Зиам (15-4);
Эйлин Перес (10-2) − Дарья Железнякова (9-1).
Главные бои ивента покажет телеканал «Матч ТВ». Начало трансляции – в 22:00 по московскому времени.
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Взвешивание UFC Fight Night 243: Сен-Дени и Мойкано показали одинаковый вес и другие бои
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