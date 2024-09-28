UFC Fight Night 243: Мойкано против Сен-Дени, Аллен – Имавов

28 сентября в Париже состоится турнир UFC Fight Night 243 . В главном событии ивента пройдет поединок в легком весе между Ренато Мойкано и Бенуа Сен-Дени .

Основной кард турнира:

Ренато Мойкано (19-5-1) − Бенуа Сен-Дени (13-2);

Брендан Аллен (24-5) − Нассурдин Имавов (14-4);

Джоандерсон Брито (17-3-1) − Вильям Гомис (13-2);

Брайан Баттл (10-2) − Кевин Жуссе (10-2);

Морган Шарье (19-10-1) − Габриэль Миранда (17-6);

Мэтт Фревола (11-4-1) − Фарес Зиам (15-4);

Эйлин Перес (10-2) − Дарья Железнякова (9-1).

Главные бои ивента покажет телеканал «Матч ТВ». Начало трансляции – в 22:00 по московскому времени.

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