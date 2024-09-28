У «Ахмата» 4 поражения и 6 ничьих – только клуб из Грозного не побеждал в этом сезоне РПЛ и идет 16-м

«Ахмат» продлил серию без побед в Мир РПЛ до 10 матчей.

Сегодня грозненцы уступили ЦСКА (0:3). В 10 матчах у «Ахмата» 4 поражения и 6 ничьих.

Только клуб из Грозного не побеждал в этом сезоне РПЛ.

«Ахмат» замыкает таблицу, имея 6 баллов.