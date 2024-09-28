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  • У «Ахмата» 4 поражения и 6 ничьих – только клуб из Грозного не побеждал в этом сезоне РПЛ и идет 16-м
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У «Ахмата» 4 поражения и 6 ничьих – только клуб из Грозного не побеждал в этом сезоне РПЛ и идет 16-м

«Ахмат» продлил серию без побед в Мир РПЛ до 10 матчей.

Сегодня грозненцы уступили ЦСКА (0:3). В 10 матчах у «Ахмата» 4 поражения и 6 ничьих.

Только клуб из Грозного не побеждал в этом сезоне РПЛ.

«Ахмат» замыкает таблицу, имея 6 баллов.

Опубликовано: Sports
Источник: Спортс’‘
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoАхмат
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