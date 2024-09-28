Ла Лига требует арестовать фанатов «Атлетико», предложивших прийти в масках на дерби, чтобы оскорблять Винисиуса на расовой почве без последствий

Ла Лига требует арестовать зачинчиков акции против Винисиуса.

Ранее фанаты «Атлетико» призвали идти на дерби с «Реалом » в масках, чтобы оскорблять Винисиуса на расовой почве без угрозы наказания.

«Ла Лига сообщает, что продолжит официально осуждать и требовать немедленного ареста зачинщиков кампании ненависти, направленной на пропаганду расистских действий. Эта кампания представляет собой преступление разжигания ненависти, четко определенное в Уголовном кодексе.

Ла Лига решительно осуждает эти действия, которые прямо или косвенно поощряют, пропагандируют и разжигают ненависть к конкретному человеку, в данном случае Винисиусу, по причине его расовой принадлежности.

Ла Лига ни при каких обстоятельствах не потерпит подобного поведения. Эти действия не только наносят ущерб имиджу спорта и нашей страны, но и представляют собой прямую угрозу благополучию всех болельщиков», – говорится в заявлении лиги.

«Атлетико » примет «Реал» на «Метрополитано » 29 сентября.