Ла Лига требует арестовать фанатов «Атлетико», предложивших прийти в масках на дерби, чтобы оскорблять Винисиуса на расовой почве без последствий
Ранее фанаты «Атлетико» призвали идти на дерби с «Реалом» в масках, чтобы оскорблять Винисиуса на расовой почве без угрозы наказания.
«Ла Лига сообщает, что продолжит официально осуждать и требовать немедленного ареста зачинщиков кампании ненависти, направленной на пропаганду расистских действий. Эта кампания представляет собой преступление разжигания ненависти, четко определенное в Уголовном кодексе.
Ла Лига решительно осуждает эти действия, которые прямо или косвенно поощряют, пропагандируют и разжигают ненависть к конкретному человеку, в данном случае Винисиусу, по причине его расовой принадлежности.
Ла Лига ни при каких обстоятельствах не потерпит подобного поведения. Эти действия не только наносят ущерб имиджу спорта и нашей страны, но и представляют собой прямую угрозу благополучию всех болельщиков», – говорится в заявлении лиги.
«Атлетико» примет «Реал» на «Метрополитано» 29 сентября.
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