«Барселона» проиграла в Ла Лиге впервые при Флике. У «блауграны» было 11 побед в чемпионате подряд
«Барселона» потерпела первое поражение в Ла Лиге после смены тренера.
Команда Ханси Флика была обыграна «Осасуной» (2:4) в 8-м туре.
В последний раз каталонцы уступали в чемпионате Испании 4 мая – «Жироне» (2:4). С тех пор было 11 побед.
Следует отметить, что при Флике это второе поражение «Барселоне» во всех турнирах. Первое было в матче против «Монако» в Лиге чемпионов 19 сентября – 1:2.
1 октября «блауграна» встретится в ЛЧ с «Янг Бойз».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости