«Барселона» проиграла в Ла Лиге впервые при Флике. У «блауграны» было 11 побед в чемпионате подряд

«Барселона» потерпела первое поражение в Ла Лиге после смены тренера.

Команда Ханси Флика была обыграна «Осасуной» (2:4) в 8-м туре.

В последний раз каталонцы уступали в чемпионате Испании 4 мая – «Жироне» (2:4). С тех пор было 11 побед.

Следует отметить, что при Флике это второе поражение «Барселоне» во всех турнирах. Первое было в матче против «Монако» в Лиге чемпионов 19 сентября – 1:2.

1 октября «блауграна» встретится в ЛЧ с «Янг Бойз».