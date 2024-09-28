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  • Пеп о том, что у Артеты «есть вся информация» о «Ман Сити»: «Это может относиться и к делу о 115 обвинениях. Он должен выражаться яснее» 
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Пеп о том, что у Артеты «есть вся информация» о «Ман Сити»: «Это может относиться и к делу о 115 обвинениях. Он должен выражаться яснее» 

Пеп Гвардиола заявил, что Микель Артета должен яснее выражать свои мысли.

Главный тренер «Арсенала» работал ассистентом Гвардиолы в «Манчестер Сити» с 2016 по 2019 год. После матча 5-го тура АПЛ на «Этихаде» (2:2) Артете сообщили, что игроки «горожан» жаловались на то, что «канониры» использовали «темные искусства», на что он ответил: «Я был там четыре года. У меня есть вся информация, поверьте», намекая, что «Сити» применял такую же тактику.

«Он так и сказал? В следующий раз он должен выражаться яснее о том, что это значит. Он сказал, что был здесь четыре года и точно знает о том, что здесь происходило. Но это может относиться и к делу о 115 обвинениях – может, он это имел в виду? Может, он располагает информацией на сей счет. Надеюсь, ему задали соответствующий вопрос. 

Я знаю, что здесь происходило. Вместо того чтобы темнить, ему стоило выражаться яснее», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ESPN
logoМикель Артета
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoАрсенал
logoПеп Гвардиола
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