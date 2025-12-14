  • Спортс
  • Салиба об «Арсенале»: «Сомневался, что буду играть здесь, когда 3 раза отправлялся в аренду. Нужно приспосабливаться и быть сильным духом. Сейчас я счастлив»
2

Салиба об «Арсенале»: «Сомневался, что буду играть здесь, когда 3 раза отправлялся в аренду. Нужно приспосабливаться и быть сильным духом. Сейчас я счастлив»

Вильям Салиба признался, что поначалу сомневался, стоит ли ему оставаться в «Арсенале».

После перехода из «Сент-Этьена» в возрасте 18 лет в 2019 году защитник был отдан в аренду обратно в клуб Лиги 1 на весь тот сезон. В 2020 году его отдали в аренду в «Ниццу». В сезоне-2021/22 Салиба выступал за «Марсель», где был признан лучшим молодым игроком сезона Лиги 1.

С сезона-2022/23 француз стал игроком основного состава. В интервью клубным медиа Вильям рассказал, что до этого момента сомневался, что его мечта об «Арсенале» когда-либо сбудется.

«Да, конечно. У меня были некоторые сомнения, потому что когда ты два или три раза отправляешься в аренду, ты думаешь, что, возможно, будешь играть не здесь. В футболе иногда возникают сомнения, но нужно забыть о них и двигаться вперед, и именно это я и сделал.

Поэтому я отправился в аренду и продолжал совершенствоваться. Затем я вернулся сюда более сильным. Вернувшись, я играл почти в каждом матче. Когда начинаешь карьеру, тебе нужно адаптироваться, потому что бывают моменты, когда все идет не так, как ты хочешь. Поэтому тебе нужно приспосабливаться, и, конечно же, ты должен быть сильным духом, чтобы быть готовым ко всему.

Было немного сложно, потому что я приехал из Франции, потом вернулся в аренду, а через шесть месяцев после возвращения сюда снова уехал во Францию. Шесть месяцев там, потом сменил клуб, потом вернулся сюда. Так что было трудно.

Сначала я жил в отеле, потом нашел дом, но уехал во Францию, поэтому, когда я вернулся снова, я хотел быстро обосноваться. С тех пор как я вернулся из аренды, я нахожусь в том же месте, так что сейчас все хорошо, я очень счастлив. Безусловно, хорошо, когда ты освоился. Ты знаешь, что в следующем году будешь здесь, знаешь, что тебя ждет в будущем, и можешь планировать каждый день.

Так должно было случиться, поэтому мне пришлось это принять. Теперь все позади, и я ни о чем не жалею. Все сложилось очень хорошо. История получилась удачной, потому что если бы я был здесь с самого начала и играл, думаю, все было бы по-другому. Так что сейчас я счастлив», – сказал Салиба.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: сайт «Арсенала»
