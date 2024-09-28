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  • Ротенберг о травме Кузнецова: «Примерно 2 месяца уйдет на возвращение в строй. Женя – лучший игрок в КХЛ, его ждут болельщики всех команд, не только СКА»
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Ротенберг о травме Кузнецова: «Примерно 2 месяца уйдет на возвращение в строй. Женя – лучший игрок в КХЛ, его ждут болельщики всех команд, не только СКА»

Роман Ротенберг рассказал о травме Евгения Кузнецова.

Форвард СКА покинул площадку в первом периоде игры с «Северсталью» (8:5).

«После проведенного обследования выяснилось, что травма, полученная нашим лидером Евгением Кузнецовым, оказалась достаточно серьезной. На то, чтобы вернуться в строй, у Кузи уйдет примерно два месяца.

Мы разработали детальный план его восстановления, на каждом этапе с Женей будут работать врачи и тренеры по ОФП. Мы не будем форсировать подготовку – нам и всей лиге нужен полностью здоровый Кузя, который сможет показывать свое мастерство на 100%.

Женя – лучший игрок в КХЛ, лидер команды и на льду, и в раздевалке – не сомневаюсь, что вместе с командой его возвращения ждут болельщики всех команд, не только СКА.

Конечно же, для нас это большая потеря, но, как я вчера сказал, все ребята сыграли за нашего Кузю, мы посвятили ему победу, и в дальнейшем тоже будем побеждать в том числе и за него.

Искренне желаю Жене здоровья и скорейшего выздоровления, с нетерпением ждем его полного восстановления и возвращения на лед!» – написал главный тренер армейцев Роман Ротенберг.

В 9 матчах в составе СКА Кузнецов набрал 5 (1+4) очка при показателе полезности «+3», 6 минутах штрафа и среднем времени на льду 13:26.

3 гола за 33 секунды! СКА и «Северсталь» побили несколько рекордов КХЛ

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
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