У Мбаппе 30 (26+4) очков в 22 матчах сезона за «Реал». Килиан забил «Алавесу»

Мбаппе набрал 30-е очко по «гол+пас» в сезоне за «Реал».

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе забил «Алавесу» с паса Джуда Беллингема на 24-й минуте матча 17-го тура Ла Лиги (1:0, первый тайм). Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

На счету француза теперь 26 голов и 4 голевые передачи в 22 играх сезона за мадридский клуб.

Подробную статистику 26-летнего игрока можно найти здесь .