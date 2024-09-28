У Соболева нет голов в 4 матчах за «Зенит». С «Краснодаром» форвард вышел на 76-й минуте

Александр Соболев еще не забивал в футболке «Зенита».

Сегодня петербуржцы уступили в гостях «Краснодару » (0:2) в 10-м туре Мир РПЛ .

Соболев появился на поле на 76-й минуте вместо Матео Кассьерры и результативными действиями не отметился.

У нападающего нет голов за четыре матча в «Зените ». Пока на его счету одна результативная передача в матче Фонбет Кубка России против «Рубина» (2:0).

Со статистикой Соболева можно ознакомиться здесь .