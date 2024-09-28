У Соболева нет голов в 4 матчах за «Зенит». С «Краснодаром» форвард вышел на 76-й минуте
Александр Соболев еще не забивал в футболке «Зенита».
Сегодня петербуржцы уступили в гостях «Краснодару» (0:2) в 10-м туре Мир РПЛ.
Соболев появился на поле на 76-й минуте вместо Матео Кассьерры и результативными действиями не отметился.
У нападающего нет голов за четыре матча в «Зените». Пока на его счету одна результативная передача в матче Фонбет Кубка России против «Рубина» (2:0).
Со статистикой Соболева можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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