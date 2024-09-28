«Барселона» пропустила от «Осасуны» после потери в центре поля. Торро сбил Виктора, начав контратаку
«Барселона» пропустила от «Осасуны» в результате контратаки.
На 28-й минуте нападающий Пау Виктор совершил потерю в центре поля после того, как хавбек Лукас Торро ударил его в голень. Пабло Ибаньес Лумбрерас, получив мяч, сделал передачу на ход Брайану Сарагосе, и 23-летний полузащитник, выйдя один на один с голкипером и обыграв его, поразил ворота – 2:0.
Футболисты «блауграны» требовали, чтобы главный судья Гильермо Куадра Фернандес обратил внимание на столкновение с участием Виктора, но гол был засчитан.
Изображение: кадр из трансляции «Матч! Футбол 2»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sky Sports
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости