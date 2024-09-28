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«Барселона» пропустила от «Осасуны» после потери в центре поля. Торро сбил Виктора, начав контратаку

«Барселона» пропустила от «Осасуны» в результате контратаки.

На 28-й минуте нападающий Пау Виктор совершил потерю в центре поля после того, как хавбек Лукас Торро ударил его в голень. Пабло Ибаньес Лумбрерас, получив мяч, сделал передачу на ход Брайану Сарагосе, и 23-летний полузащитник, выйдя один на один с голкипером и обыграв его, поразил ворота – 2:0.

Футболисты «блауграны» требовали, чтобы главный судья Гильермо Куадра Фернандес обратил внимание на столкновение с участием Виктора, но гол был засчитан.

Изображение: кадр из трансляции «Матч! Футбол 2»

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sky Sports
logoБарселона
logoОсасуна
logoЛа Лига
logoсудьи
logoЛукас Торро
Гильермо Куадра Фернандес
logoБрайан Сарагоса
logoПабло Ибаньес Лумбрерас
logoПау Виктор
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