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Лаутаро забил впервые в сезоне – дубль «Удинезе» в 6-м туре Серии А

Лаутаро Мартинес впервые забил в текущем сезоне.

Нападающий «Интера» сделал дубль в матче 6-го тура Серии А против «Удинезе» (3:2).

До этого футболист провел 8 матчей в сезоне-2024/25, включая два за сборную Аргентины, в которых отличился лишь одной результативной передачей (в игре с «Миланом» в прошлом туре – 1:2).

Со статистикой 27-летнего Мартинеса можно ознакомиться здесь.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
logoИнтер
logoУдинезе
logoсерия А Италия
logoСборная Аргентины по футболу
logoЛаутаро Мартинес
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