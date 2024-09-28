Лаутаро забил впервые в сезоне – дубль «Удинезе» в 6-м туре Серии А

Лаутаро Мартинес впервые забил в текущем сезоне.

Нападающий «Интера » сделал дубль в матче 6-го тура Серии А против «Удинезе » (3:2).

До этого футболист провел 8 матчей в сезоне-2024/25, включая два за сборную Аргентины , в которых отличился лишь одной результативной передачей (в игре с «Миланом» в прошлом туре – 1:2).

Со статистикой 27-летнего Мартинеса можно ознакомиться здесь .