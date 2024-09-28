Николишин о 90-х: «Беспредел. Танк шандарахнул по Белому дому прямо передо мной, наезжали ореховские из ОПГ. Но когда молодой, море по колено – ничего не боишься»

Андрей Николишин рассказал о проблемах с ОПГ в 90-х перед отъездом в НХЛ.

Экс-игрок «Динамо» уехал в Северную Америку во время сезона-1994/95.

– Беспредел. Но когда молодой, море по колено – ничего особо не боишься. Помню, как отвозил сестру на Киевский вокзал, в городе – баррикады.

Прямо передо мной выехал танк, шандарахнул по Белому дому. Такой юношеский драйв: «Ничего себе, какие события». Посмотрел и поехал на сбор в Новогорск.

Уже позже на меня наехали ореховские [из ОПГ] – попал в аварию, случился конфликт, пообщался во дворе с ребятами. Ни о чем не просил – советовался, но пришли ореховские.

Сказали: «Надо заплатить за крышу. Цена – две «девятки». Одна тогда стоила 7-8 тысяч долларов. В «Динамо » зарплата была 300 [долларов], но ребята узнали, что уезжаю в НХЛ – вот и подняли ценник.

Страшно было, конечно, у меня супруга беременная, не знаешь, у кого просить защиты. Разгул преступности в стране.

Обратился к Александру Яковлевичу Стеблину (советский хоккеист и функционер – Спортс’‘), он дал номер человека из РУБОП и ФСБ. Два дня делали засаду в квартире.

– Не боялись идти против группировок?

– В ФСБ объяснили: надо делать выбор. Прекрасно понимал еще из своего детства: один раз заплачу, дальше доить начнут.

На второй день в квартиру приехали двое – одного повязали, второй ушел. Но всех пробили и нашли.

Два года еще с опаской приезжал в Россию, – сказал в интервью Спортс’’ бывший нападающий сборной России Андрей Николишин .

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