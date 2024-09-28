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Холанд впервые в сезоне не забил в АПЛ. У него было 10 голов за 5 матчей

Эрлинг Холанд впервые в сезоне не забил в АПЛ.

Форвард «Ман Сити» не отметился забитым мячом в игре Премьер-лиги с «Ньюкаслом» (1:1).

До этого Холанд забивал во всех пяти матчах АПЛ. В них он забил 10 голов.

Опубликовано: Sports
logoНьюкасл
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoЭрлинг Холанд
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