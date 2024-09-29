  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Педри о 2-м пропущенном «Барсой» голе от «Осасуны»: «Явный фол. Затем не назначили очевидный пенальти на Ямале»
Фото
36

Педри о 2-м пропущенном «Барсой» голе от «Осасуны»: «Явный фол. Затем не назначили очевидный пенальти на Ямале»

Полузащитник «Барселоны» Педри высказался о поражении от «Осасуны».

Каталонский клуб проиграл матч 8-го тура Ла Лиги со счетом 2:4. По мнению Педри, судьи ошибочно засчитали второй гол «Осасуны» – он считает, что Лукас Торро фолил на Пау Викторе в начале эпизода. 

«В первом тайме мы были не очень хороши. Мы неудачно начали игру. В эпизоде со вторым голом нас наказали. Во втором тайме мы заслуживали большего, но пропускали, когда играли лучше. 

Мы должны были исправиться после результата первого тайма. Нам нужно было отыгрываться, но нас ловили на контратаках. 

Ротация – это нормально, игр много. Это не оправдание. Все 11 игроков должны были выйти на поле сосредоточенными на игре, но в первом тайме соперник нас наказывал».

О втором голе «Осасуны»

«На мой взгляд, это явный фол. Затем не назначили очевидный пенальти на Ламине [Ямале]. Я говорил судье про наступ. В матче с «Райо» у нас отняли гол за менее серьезный наступ», – сказал Педри

Матч обслуживала бригада судей во главе с Гильермо Куадрой Фернандесом.

Фото: кадр из трансляции

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
logoБарселона
logoОсасуна
logoЛа Лига
logoсудьи
logoЛукас Торро
Гильермо Куадра Фернандес
logoПедри
logoПау Виктор
logoЛамин Ямаль
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
МЛС. «Интер Майами» Месси сыграет с «Шарлотт», «Атланта» Миранчука в гостях у «Филадельфии»
744 минуты назад
«Краснодар» выиграл все 5 матчей против команд из верхней половины таблицы РПЛ. Общий счет – 10:1
1055 минут назад
Холанд – лучший форвард мира по версии FourFourTwo. Мбаппе – 2-й, Лаутаро – 4-й, Хавертц – 9-й
2155 минут назад
Ямаль сравнялся с Левандовским по числу результативных действий в сезоне Ла Лиги – по 9. Больше нет ни у кого
758 минут назад
Артем Дзюба: «Если я забиваю и отдаю, то меня хвалят. А если я не забью и мы проиграем, то скажут, что я старое говно»
26сегодня, 21:40
Флик про 2:4 с «Осасуной»: «Барселона» сыграла не очень хорошо, 4 пропущенных – слишком много. При втором голе был фол в начале атаки»
19сегодня, 21:38
Семак про 0:2 с «Краснодаром»: «Может, и хорошо, что «Зенит» проиграл, чтобы фон мнимой легкости побед улетучился. Цельной игры не получилось, ошибались в простых ситуациях»
25сегодня, 21:29
«Барселона» проиграла «Осасуне» впервые с 2020 года – после 8 побед и ничьей. Поражений в Памплоне не было с 2012-го
29сегодня, 21:17
Морьентес о расизме в футболе: «Чем быстрее мы покончим с этим, тем лучше. В мое время это казалось чем-то нормальным, но это не так. Это’О пытался уходить с поля, Винисиус был не первым»
7сегодня, 21:12
«Барселона» проиграла в Ла Лиге впервые при Флике. У «блауграны» было 11 побед в чемпионате подряд
102сегодня, 20:58
Ко всем новостям
Последние новости
«Ман Сити» может купить Риччи из-за травмы Родри. Хавбек сборной Италии стоит не меньше 30 млн фунтов
1сегодня, 21:51
«Барселона» пропустила 4 гола от «Осасуны» впервые за 40 лет и в третий раз в истории
5сегодня, 21:45
Экс-судья Бурруль о возможном фоле на Викторе перед 2-м голом «Барсе»: «Игрок «Осасуны» сначала коснулся мяча, а потом сделал наступ. Арбитр посчитал, что это не повлияло на атаку»
10сегодня, 21:31
«Байер» трижды пробил по воротам «Баварии» – худший результат за все 98 матчей при Алонсо
1сегодня, 21:14
«Монако» обыграл «Монпелье» благодаря голу Камара на 98-й – 2:1. У команды Головина 6 побед и ничья в этом сезоне
4сегодня, 21:01
Чемпионат Франции. «Монако» Головина обыграл «Монпелье», «Гавр» Кузяева разгромлен «Лиллем»
22сегодня, 21:01
Алонсо об 1:1: «Энергия и уверенность «Баварии» отличаются от прошлого сезона. «Байеру» было очень тяжело, мы можем быть довольны этим очком»
3сегодня, 20:43
Нойер не вернется в сборную Германии после травмы тер Стегена: «Я ушел по собственному желанию. Марк справится, он хорошо держится»
3сегодня, 20:33
Дзюба забил за 7 клубов в РПЛ. Это удавалось лишь Погребняку, Гогниеву и Ионову
9сегодня, 20:30
Крыховяк перешел в кипрский «Анортосис» свободным агентом
3сегодня, 20:25