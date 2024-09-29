Педри о 2-м пропущенном «Барсой» голе от «Осасуны»: «Явный фол. Затем не назначили очевидный пенальти на Ямале»

Полузащитник «Барселоны» Педри высказался о поражении от «Осасуны».

Каталонский клуб проиграл матч 8-го тура Ла Лиги со счетом 2:4. По мнению Педри, судьи ошибочно засчитали второй гол «Осасуны» – он считает, что Лукас Торро фолил на Пау Викторе в начале эпизода.

«В первом тайме мы были не очень хороши. Мы неудачно начали игру. В эпизоде со вторым голом нас наказали. Во втором тайме мы заслуживали большего, но пропускали, когда играли лучше.

Мы должны были исправиться после результата первого тайма. Нам нужно было отыгрываться, но нас ловили на контратаках.

Ротация – это нормально, игр много. Это не оправдание. Все 11 игроков должны были выйти на поле сосредоточенными на игре, но в первом тайме соперник нас наказывал».

О втором голе «Осасуны»

«На мой взгляд, это явный фол. Затем не назначили очевидный пенальти на Ламине [Ямале]. Я говорил судье про наступ. В матче с «Райо» у нас отняли гол за менее серьезный наступ», – сказал Педри .

Матч обслуживала бригада судей во главе с Гильермо Куадрой Фернандесом.

Фото: кадр из трансляции