Карпин не вызовет Дзюбу в сборную: «Зачем? В каждом матче есть лучшие игроки. Мне им всем шанс давать?»

Валерий Карпин ответил на вопрос о вызове Артема Дзюбы в сборную России.

Нападающий «Акрона » забил гол «Ростову» в 10-м туре Мир РПЛ (2:0) и был признан лучшим игроком матча.

– Дзюба стал лучшим игроком матча. Может, все‑таки дать ему шанс в сборной России?

– Зачем?

– Как лучшему игроку, который прогрессирует.

– В каждой игре есть лучшие игроки. Мне теперь им всем шанс давать? – сказал главный тренер «Ростова » и сборной России.

Дзюба делит первое место среди лучших бомбардиров сборной с Александром Кержаковым. У них по 30 голов.

Дзюба о голе «Ростову» и призе лучшему игроку матча: «У нас с Карпиным непростые отношения, однажды он меня сильно обидел. Справедливость есть»