Карпин не вызовет Дзюбу в сборную: «Зачем? В каждом матче есть лучшие игроки. Мне им всем шанс давать?»
Валерий Карпин ответил на вопрос о вызове Артема Дзюбы в сборную России.
Нападающий «Акрона» забил гол «Ростову» в 10-м туре Мир РПЛ (2:0) и был признан лучшим игроком матча.
– Дзюба стал лучшим игроком матча. Может, все‑таки дать ему шанс в сборной России?
– Зачем?
– Как лучшему игроку, который прогрессирует.
– В каждой игре есть лучшие игроки. Мне теперь им всем шанс давать? – сказал главный тренер «Ростова» и сборной России.
Дзюба делит первое место среди лучших бомбардиров сборной с Александром Кержаковым. У них по 30 голов.
Дзюба о голе «Ростову» и призе лучшему игроку матча: «У нас с Карпиным непростые отношения, однажды он меня сильно обидел. Справедливость есть»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
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