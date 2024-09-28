Чемпионат Англии. «Ман Сити» в гостях у «Ньюкасла», «Арсенал» примет «Лестер», «Челси» – «Брайтон», «Ливерпуль» против «Вулвс» 

В АПЛ пройдут матчи 6-го тура.

В субботу «Манчестер Сити » сыграет гостях с «Ньюкаслом », «Арсенал » примет «Лестер », «Челси » – «Брайтон», «Ливерпуль» встретится на выезде с «Вулверхэмптоном».

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» проведет домашний матч с «Тоттенхэмом».

Чемпионат Англии

6-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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