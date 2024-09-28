«Зенит» потерпел первое поражение в этом сезоне РПЛ – от «Краснодара»
«Зенит» впервые проиграл в этом сезоне Мир РПЛ.
Команда Сергея Семака на выезде уступила «Краснодару» со счетом 0:2.
Это первое поражение петербуржцев за 10 туров чемпионата.
До этого было 7 побед и 2 ничьих.
«Краснодар» возглавил турнирную таблицу чемпионата России с 24 очками. Столько же у идущего вторым «Локомотива», у «Зенита» 23 балла – он третий.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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