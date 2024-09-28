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WADA подало апелляцию по допинговому делу Синнера и требует от одного до двух лет дисквалификации

WADA подало апелляцию по допинговому делу первой ракетки мира Янника Синнера.

«Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтверждает, что в четверг, 26 сентября, подало в Спортивный арбитражный суд (CAS) апелляцию по делу итальянского теннисиста Янника Синнера, которого независимый трибунал Международного агентства по обеспечению честности в теннисе признал (ITIA) невиновным или допустившим халатность, после того как в марте 2024 года он дважды сдал положительный тест на запрещенное вещество клостебол.

По мнению WADA, вывод о том, что он «невиновен или допустил халатность», был сделан неверно в соответствии с действующими правилами. WADA требует дисквалификации на срок от одного до двух лет. WADA не требует аннулировать какие-либо результаты, кроме тех, которые уже были определены судом первой инстанции (очки и призовые за мартовский «Мастерс» в Индиан-Уэллс – Спортс).

Поскольку данное дело сейчас рассматривается в CAS, WADA не будет давать дальнейших комментариев», – говорится в заявлении.

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Опубликовала: Любовь Энина
Источник: официальный сайт WADA
дисквалификации
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