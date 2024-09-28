Палмер первым в истории АПЛ забил 4 гола в первом тайме. Хавбек «Челси» сделал покер «Брайтону»

Коул Палмер первым в истории АПЛ забил четырежды в первом тайме.

Полузащитник «Челси » забил четыре мяча в ворота «Брайтона » в первом тайме матча 6-го тура АПЛ.

Англичанин сначала отличился на 21-й минуте, затем – на 27-й (с пенальти), на 31-й оформил хет-трик (со штрафного), на 41-й – покер.

Коул Палмер – первый игрок в истории АПЛ , забивший четыре гола в первом тайме.