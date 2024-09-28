Смолов впервые за год забил в РПЛ – «Зениту» после выхода на замену. Голов не было 23 матча
Федор Смолов прервал безголевую серию в Мир РПЛ.
Форвард «Краснодара» вышел на замену на 82-й минуте игры с «Зенитом» в 10-м туре и отличился на 94-й, получив пас от Джона Кордобы.
Смолову не удавалось забить на протяжении 23 матчей чемпионата. Последний гол до этого дня – 15 сентября 2023-го в составе «Динамо».
Подробно со статистикой 34-летнего нападающего можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Opta Sports
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