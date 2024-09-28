Смолов впервые за год забил в РПЛ – «Зениту» после выхода на замену. Голов не было 23 матча

Федор Смолов прервал безголевую серию в Мир РПЛ.

Форвард «Краснодара » вышел на замену на 82-й минуте игры с «Зенитом » в 10-м туре и отличился на 94-й, получив пас от Джона Кордобы .

Смолову не удавалось забить на протяжении 23 матчей чемпионата. Последний гол до этого дня – 15 сентября 2023-го в составе «Динамо».

Подробно со статистикой 34-летнего нападающего можно ознакомиться здесь .