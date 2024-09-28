WADA перед Парижем-2024 потеряло более 900 результатов тестов спортсменов, обвиняемых в нарушении антидопинговых правил (New York Times)

WADA потеряло более 900 результатов допинг-тестов из-за проблем с базами данных.

Об этом сообщило издание New York Times.

Отмечается, что некоторые руководители организации и юристы встревожены из-за того, что эти проблемы могли позволить спортсменам, в отношении которых ведется расследование из-за возможных допинг-нарушений, выступить на Олимпиаде.

«За несколько недель до начала Олимпийских игр чиновники из штаб-квартиры WADA получили поразительные новости.

В конце мая юристы организации сообщили на совещании высших должностных лиц, что в результате ряда проблем с базами данных были искажены или пропущены данные, касающиеся как минимум 2000 дел, и в результате агентство потеряло информацию о более чем 900 результатах тестов спортсменов, обвиняемых в нарушении антидопинговых правил.

Это ошеломляющее открытие сопровождалось еще одним: из-за проблем с данными агентство больше не могло определить, какие дела ему следует отслеживать. Юристы теперь не уверены, что сотрудники агентства правильно осуществляют мониторинг дел спортсменов, которые вскоре могут отправиться в Париж.

Ранее не разглашавшийся отчет о встрече поднимает новые серьезные вопросы о работе WADA, которое в этом году стало объектом пристального внимания в связи с его действиями в отношении возможного применения допинга в плавании», – говорится в статье.

У ВАДА и Америки война: дойдет ли до бана и лишения Олимпиады?