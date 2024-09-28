Канчельскис об Англии: «Цены все выше, фунт растет, люди боятся держать наличные. В Лондоне купишь бутылку воды, а в Москве на эти же деньги – несколько продуктов»

Андрей Канчельскис рассказал о повышении цен в Англии.

– Что изменилось в Англии с вашего последнего визита в прошлом году?

– Страна сильно подорожала! В остальном все так же. Но жить в Лондоне намного дороже, чем в Москве – цены идут на повышение.

Могу сказать так: после 24 февраля все изменилось, и жизнь в Британии тоже.

– Насколько сильно?

– Англичане боятся держать деньги наличными – все сбережения кладут на карточку.

Даже в магазинах оплата уже принята больше картами. Но продукты, конечно, очень сильно подорожали. Фунт растет.

В Лондоне купишь бутылку воды – а в Москве на эти же деньги можно купить несколько продуктов.

Но опять же: смотря в каком магазине покупаешь, – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед » Андрей Канчельскис .