Канчельскис об Англии: «Цены все выше, фунт растет, люди боятся держать наличные. В Лондоне купишь бутылку воды, а в Москве на эти же деньги – несколько продуктов»
Андрей Канчельскис рассказал о повышении цен в Англии.
– Что изменилось в Англии с вашего последнего визита в прошлом году?
– Страна сильно подорожала! В остальном все так же. Но жить в Лондоне намного дороже, чем в Москве – цены идут на повышение.
Могу сказать так: после 24 февраля все изменилось, и жизнь в Британии тоже.
– Насколько сильно?
– Англичане боятся держать деньги наличными – все сбережения кладут на карточку.
Даже в магазинах оплата уже принята больше картами. Но продукты, конечно, очень сильно подорожали. Фунт растет.
В Лондоне купишь бутылку воды – а в Москве на эти же деньги можно купить несколько продуктов.
Но опять же: смотря в каком магазине покупаешь, – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sport24
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