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  • Канчельскис об Англии: «Цены все выше, фунт растет, люди боятся держать наличные. В Лондоне купишь бутылку воды, а в Москве на эти же деньги – несколько продуктов»
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Канчельскис об Англии: «Цены все выше, фунт растет, люди боятся держать наличные. В Лондоне купишь бутылку воды, а в Москве на эти же деньги – несколько продуктов»

Андрей Канчельскис рассказал о повышении цен в Англии.

– Что изменилось в Англии с вашего последнего визита в прошлом году?

– Страна сильно подорожала! В остальном все так же. Но жить в Лондоне намного дороже, чем в Москве – цены идут на повышение.

Могу сказать так: после 24 февраля все изменилось, и жизнь в Британии тоже.

– Насколько сильно?

– Англичане боятся держать деньги наличными – все сбережения кладут на карточку.

Даже в магазинах оплата уже принята больше картами. Но продукты, конечно, очень сильно подорожали. Фунт растет.

В Лондоне купишь бутылку воды – а в Москве на эти же деньги можно купить несколько продуктов.

Но опять же: смотря в каком магазине покупаешь, – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sport24
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Россия
logoпремьер-лига Англия
logoАндрей Канчельскис
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