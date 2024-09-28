«Осасуна» – «Барселона». Онлайн-трансляция начнется в 22:00

«Осасуна» примет «Барселону» в матче 8-го тура Ла Лиги.

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч! Футбол 2».

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги