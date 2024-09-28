Тормена наступил на пах Гонду в матче «Краснодара» с «Зенитом». Сухой показал желтую
Витор Тормена предупрежден за необычное нарушение на футболисте «Зенита».
На 14-й минуте матча 10-го тура Мир РПЛ защитник «Краснодара» наступил на область паха форварду Лусиано Гонду, лежащему на газоне.
Главный судья Алексей Сухой принял решение показать бразильцу желтую карточку.
Изображение: кадр из трансляции «Матч! ТВ»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости