Мбаппе забил 63 гола за «Реал» и Францию в 2025 году
Килиан Мбаппе забил 63 гола за клуб и сборную в этом году.
Килиан Мбаппе вновь отличился в составе «Реала».
Форвард «сливочных» забил «Алавесу» (1:0, первый тайм) в матче 16-го тура Ла Лиги. Француз пробил правой ногой в дальний верхний угол ворот из центра штрафной.
Это 63-й гол футболиста в текущем календарном году. 56 мячей он забил в составе клуба, 7 – за национальную команду.
Подробно со статистикой лучшего бомбардира «Реала» можно ознакомиться здесь.
Спортс" проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
