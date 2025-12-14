Мбаппе забил 63 гола за «Реал» и Францию в 2025 году

Килиан Мбаппе забил 63 гола за клуб и сборную в этом году.

Килиан Мбаппе вновь отличился в составе «Реала».

Форвард «сливочных» забил «Алавесу » (1:0, первый тайм) в матче 16-го тура Ла Лиги . Француз пробил правой ногой в дальний верхний угол ворот из центра штрафной.

Это 63-й гол футболиста в текущем календарном году. 56 мячей он забил в составе клуба, 7 – за национальную команду.

Подробно со статистикой лучшего бомбардира «Реала » можно ознакомиться здесь .

Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.