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WADA о потере тестов спортсменов: «Эти факты попросту неверны. Технические проблемы не оказали никакого влияния на Париж-2024»

WADA назвало ложью информацию о потере 900 тестов спортсменов перед Парижем-2024.

Издание The New York Times сообщило, что агентство якобы потеряло информацию о более чем 900 результатах тестов спортсменов из-за технического сбоя перед Олимпиадой в Париже. Данные касались атлетов, обвиняемых в нарушении антидопинговых правил.

«Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отмечает сегодняшнюю статью New York Times, в которой утверждается, что антидопинговые данные, касающиеся спортсменов, отправляющихся на Олимпийские и Паралимпийские игры в Париже в 2024 году, могли быть не проверены WADA должным образом до начала Игр.

Несмотря на то, что WADA предоставило New York Times факты, статья содержит утверждения, которые просто неверны. Они вытекают из утечки информации, связанной с внутренним техническим совещанием WADA, проведенным в мае 2024 года между юридическим и ИТ-отделами Агентства, касающимся переноса данных из старой системы управления результатами (LRM) в новую систему (RMC).

Майское совещание было проведено для обсуждения трудностей с переносом и проблем, с которыми столкнулся юридический отдел при навигации по RMC и поиске данных в ней.

Вопреки утверждениям New York Times, технические проблемы, с которыми столкнулся этот перенос данных, не оказали никакого негативного влияния на Олимпийские или Паралимпийские игры в Париже в 2024 году. Полные данные были доступны в любое время, и все данные, связанные со спортсменами, отправляющимися в Париж, были надлежащим образом проверены WADA.

Все данные по-прежнему были актуальны и хранились в старой системе LRM, а также в Системе управления антидопинговым администрированием ADAMS. Для Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже 2024 года с использованием комбинации RMC, LRM и ADAMS все данные спортсменов, включенных в шорт-листы Олимпийских и Паралимпийских игр, были тщательно проверены.

И LRM, и RMC являются внутренними системами, разработанными для оказания помощи Юридическому отделу в работе по управлению результатами — данные, доступные в этих системах, поступают из ADAMS, а также включают всю информацию, полученную Юридическим отделом от органов управления результатами.

Как и в случае с репортажами New York Times о допинг-пробах китайских пловцов, вместо того чтобы следовать фактам, газета снова решила поддаться влиянию источников с сомнительными мотивами в рамках кампании по дискредитации WADA», – говорится в заявлении агентства.

WADA перед Парижем-2024 потеряло более 900 результатов тестов спортсменов, обвиняемых в нарушении антидопинговых правил (New York Times)

У ВАДА и Америки война: дойдет ли до бана и лишения Олимпиады?

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: WADA
logoдопинг
logoWADA
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