Тиаго Силва: «Наблюдать за «ПСЖ» – одно удовольствие, все кажется автоматическим. Четко видна работа Энрике, она вдохновляет. Еще близок подход Гвардиолы, Тухеля и Де Дзерби»

Тиаго Силва: смотреть на «ПСЖ» – удовольствие, я восхищаюсь работой Энрике.

Экс-защитник «ПСЖ» Тиаго Силва , ныне выступающий за «Флуминенсе», высоко оценил игру парижского клуба.

– Похоже, вам нравится «ПСЖ» 2025 года?

– Для такого футбольного фаната, как я, наблюдать за этой командой – одно удовольствие. Меня впечатляет то, как они действуют. Все кажется автоматическим. Все знают, что будут делать другие. Кто совершит рывок за спину защитников, кто прорвется вперед, кто создаст численное преимущество… Это меня завораживает.

Я уже поговорил с Маркиньосом , чтобы попытаться понять, как они собирают этот пазл. Я даже попросил показать мне несколько упражнений, но они отказались ими поделиться (смеется). Четко видна работа тренера. Независимо от того, кто находится на поле, вы видите его влияние. Есть стратегия и философия игры.

– Как будущего тренера (Силва получил часть тренерских лицензий в Англии и Бразилии – Спортс’‘), вас восхищает работа Луиса Энрике?

– Да, его работа меня вдохновит. Я обязательно ее изучу. Я восхищаюсь тем, чего добивается Луис Энрике в «ПСЖ», но не закрываюсь и от других идей. Мое видение игры также похоже на подход Гвардиолы или Тухеля. Мне также нравится работа Де Дзерби, хотя он тренирует нашего соперника [«Марсель»]. Нужно найти свой собственный путь к победе, не теряя при этом своей игровой философии, – сказал Силва.