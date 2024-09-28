«Никс» выменяли Карла-Энтони Таунса

«Миннесота» и «Нью-Йорк» договорились об условиях обмена.

Как пишет инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, «Никс» получат форварда Карла-Энтони Таунса. В качестве компенсации в «Миннесоту» последуют форвард Джулиус Рэндл, защитник Донте Дивинченцо и пик первого раунда драфта, выменянный из «Детройта».

Также в сделке задействован «Шарлотт», куда «Никс» скинут контракты, в частности, соглашение Дакуана Джеффриса.

Таунс провел в «Миннесоте» все 9 лет своей карьеры. В прошлом году он набирал в среднем 21,8 очка и 8,3 подбора, участвовал в Матче всех звезд и помог клубу дойти до финала конференции. Его соглашение рассчитано до сезона-2027/28 и 220 млн долларов, и «волки» расстаются с ним, чтобы снизить финансовую нагрузку – с его 49 млн у них была одна из самых больших ведомостей в лиге в приближающемся сезоне, и они были выше второго потолка зарплат.

Рэндл, скорее всего, станет свободным агентом следующим летом. На сезон-25/26 у него опция игрока, по которой он может заработать 30,9 млн. Форвард пропустил вторую половину прошлого сезона и не участвовал в походе «Никс» в плей-офф.

Донте Дивинченцо набирал в среднем 15,5 очка при 40,1% из-за дуги в НБА. «Миннесота» – его пятая команда за последние четыре года.