Кордоба забил «Зениту» после ошибки Караваева. Форвард «Краснодара» перехватил скидку Латышонку на 88-й

«Краснодар» забил победный гол после ошибки защитника «Зенита».

На 88-й минуте Вячеслав Караваев , находясь в штрафной, головой попытался скинуть мяч голкиперу Евгению Латышонку после навеса «быков».

Форвард Джон Кордоба совершил перехват, обыграл вратаря и нанес точный удар – 1:0.

Матч закончился победой «Краснодара » со счетом 2:0.