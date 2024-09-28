Кордоба забил «Зениту» после ошибки Караваева. Форвард «Краснодара» перехватил скидку Латышонку на 88-й
«Краснодар» забил победный гол после ошибки защитника «Зенита».
На 88-й минуте Вячеслав Караваев, находясь в штрафной, головой попытался скинуть мяч голкиперу Евгению Латышонку после навеса «быков».
Форвард Джон Кордоба совершил перехват, обыграл вратаря и нанес точный удар – 1:0.
Матч закончился победой «Краснодара» со счетом 2:0.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости