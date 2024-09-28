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  • Кордоба забил «Зениту» после ошибки Караваева. Форвард «Краснодара» перехватил скидку Латышонку на 88-й
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Кордоба забил «Зениту» после ошибки Караваева. Форвард «Краснодара» перехватил скидку Латышонку на 88-й

«Краснодар» забил победный гол после ошибки защитника «Зенита».

На 88-й минуте Вячеслав Караваев, находясь в штрафной, головой попытался скинуть мяч голкиперу Евгению Латышонку после навеса «быков».

Форвард Джон Кордоба совершил перехват, обыграл вратаря и нанес точный удар – 1:0.

Матч закончился победой «Краснодара» со счетом 2:0.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoКраснодар
logoВячеслав Караваев
logoДжон Кордоба
logoЕвгений Латышонок
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