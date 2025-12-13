  • Спортс
  • Чемпионат Германии. «Байер» победил «Кельн», «Айнтрахт» обыграл «Аугсбург», «Бавария» встретится с «Майнцем» в воскресенье
5

Чемпионат Германии. «Байер» победил «Кельн», «Айнтрахт» обыграл «Аугсбург», «Бавария» встретится с «Майнцем» в воскресенье

В Германии стартовал 14-й тур Бундеслиги.

В рамках 14-го тура Бундеслиги «Унион» дома победил «Лейпциг» (3:1).

В субботу «Айнтрахт» обыграл «Аугсбург» (1:0), «Байер» дома победил «Кельн» (2:0).

В воскресенье дортмундская «Боруссия» встретится с «Фрайбургом», «Бавария» – с «Майнцем».

Чемпионат Германии

14-й тур

Бундеслига Германия. 14 тур
13 декабря 14:30, Боруссия-Парк
Боруссия М
Завершен
1 - 3
Вольфсбург
Матч окончен
90’
+1’
Эриксен   Хенсель
90’
Герхардт   Винисиус
83’
Маер   Вавро
83’
Амура   Пейчинович
Нетц   Ульрих
70’
Матино   Штегер
70’
69’
Виммер   Сванберг
Кастроп   Ранос
57’
Рейна   Мохья
57’
2тайм
Перерыв
34’
  Виммер
30’
  Амура
28’
Маер
  Кульеракис
22’
4’
  Виммер
Боруссия М
Николас, Дикс, Эльведи, Зандер, Рейна, Матино, Нетц, Энгельхардт, Райтц, Кастроп, Табакович
Запасные: Ранос, Ульрих, Мохья, Фрауло, Штегер, Свидер, Омлин, Херрманн, Флек
1тайм
Вольфсбург:
Грабара, Центер, Кульеракис, Селт, Кумбеди, Арнольд, Герхардт, Виммер, Маер, Эриксен, Амура
Запасные: Вавро, Бюргер, Винисиус, Мюллер, Фишер, Сванберг, Пейчинович, Хенсель, Бенедикт
Подробнее
Бундеслига Германия. 14 тур
13 декабря 14:30, Дойче банк Парк
Айнтрахт Ф
Завершен
1 - 0
Аугсбург
Матч окончен
Теате
90’
+5’
90’
+3’
Цезигер
83’
Фелльхауэр   Вольф
83’
Яннулис   Педерсен
Кнауфф   Баойя
80’
76’
Ридер   Эссенде
76’
Массенго   Гарби
Хейлунд
75’
  Доан
68’
66’
Клод-Морис   Кемюр
Дауд   Хейлунд
62’
Кох   Аменда
62’
56’
Матсима
Гетце   Узун
46’
Шаиби   Браун
46’
2тайм
Перерыв
41’
Клод-Морис
Айнтрахт Ф
Цеттерер, Теате, Кох, Коллинз, Кристенсен, Схири, Дауд, Шаиби, Гетце, Доан, Кнауфф
Запасные: Сантос, Браун, Баум, Нганкам, Узун, Хейлунд, Аменда, Баойя, Ваи
1тайм
Аугсбург:
Дамен, К. Шлоттербек, Матсима, Бэнкс, Клод-Морис, Ридер, Яннулис, Массенго, Якич, Фелльхауэр, Каде
Запасные: Педерсен, Вольф, Эссенде, Саад, Лабрович, Кемюр, Цезигер, Реджбечай, Гарби
Подробнее
Бундеслига Германия. 14 тур
13 декабря 14:30, Миллернтор
Санкт-Паули
Завершен
2 - 1
Хайденхайм
Матч окончен
Джонс   Меткалф
90’
+6’
87’
Пирингер
78’
Нихьюс   Дорш
Карс   Джонс
76’
73’
Кауфманн
Пырка
69’
64’
Зирслебен   Хонзак
64’
Бек   Кауфманн
64’
  Пирингер
  Карс
53’
46’
Келлер   Траоре
Перейра Лаже   Дзвигала
46’
46’
Шеппнер   Шиммер
2тайм
Перерыв
Блессин
45’
+3’
Смит
45’
42’
Шеппнер
  Карс
35’
Сэндс
25’
Санкт-Паули
Василь, Метс, Валь, Смит, Перейра Лаже, Фудзита, Оппи, Ирвайн, Сэндс, Пырка, Карс
Запасные: Дзвигала, Меткалф, Джонс, Сисей, Ритцка, Фолль, Салиакас, Альстранд, Синани
1тайм
Хайденхайм:
Рамай, Зирслебен, Майнка, Келлер, Ибрагимович, Бек, Ференбах, Нихьюс, Шеппнер, Буш, Пирингер
Запасные: Кербер, Мюллер, Хонзак, Гимбер, Траоре, Келле, Дорш, Шиммер, Кауфманн
Подробнее
Бундеслига Германия. 14 тур
13 декабря 14:30, ПреЗеро-Арена
Хоффенхайм
Завершен
4 - 1
Гамбург
Матч окончен
90’
Филипп
Цоуфал   Жандре
88’
88’
Капальдо   Сумаоро
82’
  Филипп
Премель   Гложек
80’
Лемперле   Бебу
80’
78’
Бальде   Джатта
78’
Кенигсдорффер   Поульсен
77’
Локонга
Премель
74’
  Аслани
72’
Крамарич   Аслани
67’
67’
Мефферт   Эльфадли
Туре   Прасс
67’
65’
Капальдо
  Лемперле
65’
46’
Гочолейшвили   Филипп
2тайм
Перерыв
  Кабак
31’
29’
Кенигсдорффер
  Премель
8’
Хоффенхайм
Бауманн, Хайдари, Кабак, Гранач, Цоуфал, Бургер, Туре, Авдуллаху, Премель, Крамарич, Лемперле
Запасные: Филипп, Бебу, Тохумджу, Гложек, Чавес, Дамар, Жандре, Прасс, Аслани
1тайм
Гамбург:
Хойер, Торунарига, Вушкович, Капальдо, Мухайм, Мефферт, Локонга, Гочолейшвили, Бальде, Фабиу Виейра, Кенигсдорффер
Запасные: Перец, Рамуш, Эльфадли, Джатта, Филипп, Микельбрансис, Фераи, Поульсен, Сумаоро
Подробнее
Бундеслига Германия. 14 тур
13 декабря 17:30, Бай-Арена
Байер
Завершен
2 - 0
Кельн
Матч окончен
Тилльман   Белосьян
86’
80’
Мартель   Йоуханнессон
Алеиш Гарсия   Баде
77’
Кофан   Сарко
77’
Куанса
74’
73’
Эль Мала   Лунн Хансен
  Андрих
72’
  Терье
66’
Хофманн   Терье
62’
Поку   Телла
62’
Артур
51’
46’
Бюльтер   Ахе
46’
Хусейнбашич   Озкаджар
46’
Вальдшмидт   Майна
2тайм
Перерыв
5’
Мартель
Байер
Флеккен, Тапсоба, Куанса, Андрих, Тилльман, Хофманн, Алеиш Гарсия, Поку, Маза, Артур, Кофан
Запасные: Сарко, Тап, Баде, Бен-Сегир, Терье, Бласвих, Белосьян, Фернандес, Телла
1тайм
Кельн:
Швэбе, ван ден Берг, Себулонсен, Мартель, Каминьски, Краус, Хусейнбашич, Тильманн, Эль Мала, Бюльтер, Вальдшмидт
Запасные: Кайнц, Цилер, Кастро-Монтес, Нойманн, Йоуханнессон, Майна, Ахе, Лунн Хансен, Озкаджар
Подробнее
Бундеслига Германия. 14 тур
12 декабря 19:30, Ан дер Альтен Ферстерай
Унион Берлин
Завершен
3 - 1
РБ Лейпциг
Матч окончен
  Скарке
90’
+3’
90’
Зайвальд   Вернер
Кен   Нсоки
85’
Ансах   Скарке
85’
81’
Неделькович   Максимович
72’
Хардер
Берк   Илич
67’
Чжон Ву Ен   Шефер
67’
  Ансах
63’
60’
  Гомис
Хаберер   Триммель
59’
58’
Бакайоко   Гомис
  Берк
57’
Дуки
54’
50’
Раум
2тайм
Перерыв
Хаберер
37’
Унион Берлин
Реннов, Диогу Лейте, Кверфельд, Дуки, Ансах, Чжон Ву Ен, Кен, Кемляйн, Хедира, Хаберер, Берк
Запасные: Нсоки, Шефер, Бурджу, Триммель, Юранович, Роте, Скарке, Илич, Рааб
1тайм
РБ Лейпциг:
Гулачи, Раум, Лукеба, Орбан, Неделькович, Шлагер, Зайвальд, Баумгартнер, Диоманде, Хардер, Бакайоко
Запасные: Гомис, Вандевордт, Максимович, Вернер, Конате, Айдара, Бунги, Клостерманн, Финкгрефе
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Чемпионата Германии

Статистика Чемпионата Германии

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Спортс’‘
