Чемпионат Германии. «Байер» победил «Кельн», «Айнтрахт» обыграл «Аугсбург», «Бавария» встретится с «Майнцем» в воскресенье

В Германии стартовал 14-й тур Бундеслиги.
В рамках 14-го тура Бундеслиги «Унион» дома победил «Лейпциг» (3:1).
В субботу «Айнтрахт» обыграл «Аугсбург» (1:0), «Байер» дома победил «Кельн» (2:0).
В воскресенье дортмундская «Боруссия» встретится с «Фрайбургом», «Бавария» – с «Майнцем».
Чемпионат Германии
14-й тур
Боруссия М
Николас, Дикс, Эльведи, Зандер, Рейна, Матино, Нетц, Энгельхардт, Райтц, Кастроп, Табакович
Запасные: Ранос, Ульрих, Мохья, Фрауло, Штегер, Свидер, Омлин, Херрманн, Флек
Вольфсбург:
Грабара, Центер, Кульеракис, Селт, Кумбеди, Арнольд, Герхардт, Виммер, Маер, Эриксен, Амура
Запасные: Вавро, Бюргер, Винисиус, Мюллер, Фишер, Сванберг, Пейчинович, Хенсель, Бенедикт
Айнтрахт Ф
Цеттерер, Теате, Кох, Коллинз, Кристенсен, Схири, Дауд, Шаиби, Гетце, Доан, Кнауфф
Запасные: Сантос, Браун, Баум, Нганкам, Узун, Хейлунд, Аменда, Баойя, Ваи
Аугсбург:
Дамен, К. Шлоттербек, Матсима, Бэнкс, Клод-Морис, Ридер, Яннулис, Массенго, Якич, Фелльхауэр, Каде
Запасные: Педерсен, Вольф, Эссенде, Саад, Лабрович, Кемюр, Цезигер, Реджбечай, Гарби
Санкт-Паули
Василь, Метс, Валь, Смит, Перейра Лаже, Фудзита, Оппи, Ирвайн, Сэндс, Пырка, Карс
Запасные: Дзвигала, Меткалф, Джонс, Сисей, Ритцка, Фолль, Салиакас, Альстранд, Синани
Хайденхайм:
Рамай, Зирслебен, Майнка, Келлер, Ибрагимович, Бек, Ференбах, Нихьюс, Шеппнер, Буш, Пирингер
Запасные: Кербер, Мюллер, Хонзак, Гимбер, Траоре, Келле, Дорш, Шиммер, Кауфманн
Хоффенхайм
Бауманн, Хайдари, Кабак, Гранач, Цоуфал, Бургер, Туре, Авдуллаху, Премель, Крамарич, Лемперле
Запасные: Филипп, Бебу, Тохумджу, Гложек, Чавес, Дамар, Жандре, Прасс, Аслани
Гамбург:
Хойер, Торунарига, Вушкович, Капальдо, Мухайм, Мефферт, Локонга, Гочолейшвили, Бальде, Фабиу Виейра, Кенигсдорффер
Запасные: Перец, Рамуш, Эльфадли, Джатта, Филипп, Микельбрансис, Фераи, Поульсен, Сумаоро
Байер
Флеккен, Тапсоба, Куанса, Андрих, Тилльман, Хофманн, Алеиш Гарсия, Поку, Маза, Артур, Кофан
Запасные: Сарко, Тап, Баде, Бен-Сегир, Терье, Бласвих, Белосьян, Фернандес, Телла
Кельн:
Швэбе, ван ден Берг, Себулонсен, Мартель, Каминьски, Краус, Хусейнбашич, Тильманн, Эль Мала, Бюльтер, Вальдшмидт
Запасные: Кайнц, Цилер, Кастро-Монтес, Нойманн, Йоуханнессон, Майна, Ахе, Лунн Хансен, Озкаджар
Унион Берлин
Реннов, Диогу Лейте, Кверфельд, Дуки, Ансах, Чжон Ву Ен, Кен, Кемляйн, Хедира, Хаберер, Берк
Запасные: Нсоки, Шефер, Бурджу, Триммель, Юранович, Роте, Скарке, Илич, Рааб
РБ Лейпциг:
Гулачи, Раум, Лукеба, Орбан, Неделькович, Шлагер, Зайвальд, Баумгартнер, Диоманде, Хардер, Бакайоко
Запасные: Гомис, Вандевордт, Максимович, Вернер, Конате, Айдара, Бунги, Клостерманн, Финкгрефе
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
