IBU не допустит российских биатлонистов к соревнованиям в сезоне-2024/25 даже в нейтральном статусе

Российских биатлонистов не допустят к турнирам под эгидой IBU в сезоне-2024/25.

Об этом заявили в Международном союзе биатлонистов.

«Решение конгресса от 2022 года останется в силе. Это означает, что российские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях.

В правилах IBU нет положения об участии спортсменов в нейтральном статусе», – сообщили в организации.

Российские и белорусские биатлонисты отстранены от соревнований IBU с марта 2022 года.

Похоже, наших спортсменов не будет на зимней Олимпиаде-2026. И вот почему

Возвращение России в фигурке: как это случится? И что с отбором на Олимпиаду?