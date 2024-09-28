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IBU не допустит российских биатлонистов к соревнованиям в сезоне-2024/25 даже в нейтральном статусе

Российских биатлонистов не допустят к турнирам под эгидой IBU в сезоне-2024/25.

Об этом заявили в Международном союзе биатлонистов.

«Решение конгресса от 2022 года останется в силе. Это означает, что российские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях.

В правилах IBU нет положения об участии спортсменов в нейтральном статусе», – сообщили в организации. 

Российские и белорусские биатлонисты отстранены от соревнований IBU с марта 2022 года.

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Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
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