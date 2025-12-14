Матч «Марселя» с «Монако» в Лиге 1 начался с 12-минутной задержкой из-за задымления, вызванного файерами
Матч «Марсель» – «Монако» начался на 12 минут позже из-за дыма от пиротехники.
Начало матча «Марселя» и «Монако» в 16-м туре Лиги 1 было отложено из-за задымления.
Перед началом игры фанаты на трибунах «Велодрома» зажгли файеры, что привело к сильному задымлению и ухудшению видимости на поле.
Главный арбитр матча Франсуа Летексье дал стартовый свисток на 12 минут позже запланированного времени.
Что делать с Хаби Алонсо?31935 голосов
Увольнять сейчас
Не увольнять сейчас
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: L’Equipe
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости