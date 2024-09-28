У «Ман Сити» 3 ничьих в 4 последних играх. У команды Гвардиолы нет поражений за 9 матчей сезона
«Манчестер Сити» трижды сыграл вничью в четырех последних матчах.
Сегодня команда тренера Пепа Гвардиолы поделила очки с «Ньюкаслом» (1:1) в АПЛ.
В прошлом туре была ничья с «Арсеналом» (2:2), а до этого сыграли 0:0 с «Интером» в Лиге чемпионов. Единственная победа за эти четыре матча – над «Уотфортом» в Кубке лиги.
При этом стоит отметить, что команда Гвардиолы ни разу не проиграла за 9 матчей сезона.
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости