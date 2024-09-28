У «Ман Сити» 3 ничьих в 4 последних играх. У команды Гвардиолы нет поражений за 9 матчей сезона

«Манчестер Сити» трижды сыграл вничью в четырех последних матчах.

Сегодня команда тренера Пепа Гвардиолы поделила очки с «Ньюкаслом» (1:1) в АПЛ.

В прошлом туре была ничья с «Арсеналом» (2:2), а до этого сыграли 0:0 с «Интером» в Лиге чемпионов. Единственная победа за эти четыре матча – над «Уотфортом» в Кубке лиги.

При этом стоит отметить, что команда Гвардиолы ни разу не проиграла за 9 матчей сезона.