Чемпионат Франции. «Монако» Головина проиграл «Марселю», «Осер» сыграл 3:4 с «Лиллем», «Лион» одолел «Гавр»

Во Франции прошел 16-й тур Лиги 1.
В рамках 16-го тура Лиги 1 «Анже» разгромил «Нант» (4:1).
В субботу «Мец» дома уступил «ПСЖ» Матвея Сафонова – 2:3.
В воскресенье «Монако» Александра Головина проиграл «Марселю» (0:1).
Чемпионат Франции
16-й тур
Ренн
Самба, Брассье, Руо, Аит Будлаль, Сиссе, Ронжье, Камара, Аль-Тамари, Франковски, Эмболо, Леполь
Запасные: Мерлен, Лежандр, Нагида, Сейду, Меите, Силистри, Фофана, Блас, Камара
Брест:
Кудер, Гиндо, Кулибали, Шардонне, Лала, Маньетти, Шотар, Мбуп, Думбия, Дель Кастийо, Балде
Запасные: Маецки, Лабо-Ласкари, Локо, Дина-Эбимбе, Тузар, Диас, Макалу, Бурго, Ле Кардиналь
Мец
Фишер, Колен, Йегбе, Гбамен, Куао, Траоре, Деменге, Цитаишвили, Эн, Мбайе, Диалло
Запасные: Ба, Туре, Стамбули, И. Сане, Абуашвили, Бокеле, С. Сане, Сабали, Маджо
ПСЖ:
Сафонов, Люка Эрнандес, Пачо, Забарный, Заир-Эмери, Фабиан Руис, Витинья, Нджанту, Мбайе, Гонсалу Рамуш, Ли Кан Ин
Запасные: Марин, Бералдо, Кварацхелия, Барколя, Мендеш, Шевалье, Жоау Невеш, Д. Дуэ
Париж
Трапп, Оллила, Отавио, Мбоу, Траоре, Саймон, Камара, Маркетти, Максим Лопес, Кеббаль, Иконе
Запасные: Колодзейчак, Сангюи, Жеббель, Нкамбадьо, де Смет, Крассо, Лопес, Кафаро, Дико
Тулуза:
Рест, Николайсен, Крессуэлл, Маккензи, Гбоо, Идальго, Металь, Восса, Кассерес, Сидибе, Коррейя да Силва
Запасные: Шмидт, Мессали, Магри, Эджума, Кумбасса, Хауг, Сауэр, Каманси, Виньоло
Лион
Грейф, Абнер, Ниакате, Мата, Хатебур, Толиссо, Мортон, Мера, Морейра, Шулц, Сатриано
Запасные: де Карвальо, Силва, Хамдани, Гомес Родригес, Тальяфико, Геззаль, Клюйверт, Карабец, Дескам
Гавр:
Диав, Зуауи, Льорис, Санганте, Него, Кешта, Секо, Ндиайе, Сумаре, Саматта, Намли
Запасные: Мпаси, Дукуре, Кенку, Делен, Мамбимби, Мосенго, Кьереме, Кетан, Обугу
Харальдссон Феликс Коррейя
Осер
Леон, Оппегор, Акпа, Диоманде, Си, Дануа, Эль-Аззузи, Матондо, Синайоко, Намасо, Казимир
Запасные: Сьерральта, Менса, Сеная, Де Персен, Девернуа, Мара, Кулибали, Осман, Диуссе
Лилль:
Озер, Перро, Манди, Нгой, Менье, Бенталеб, Андре, Сахрауи, Харальдссон, Мбаппе, Жиру
Запасные: Бодар, Рагубер, Феликс Коррейя, Мбемба, Мукау, Сантуш, Диауне, Брухольм
Страсбур
Пендерс, Дукуре, Сарр, Г. Дуэ, Нанаси, Энсисо, Барко, Эль-Мурабет, Диегу Морейра, Амо-Амейо, Паничелли
Запасные: Омобамиделе, Уаттара, Баич, Паес, Чилуэлл, Хойсберг, Амугу, Нжингула, Годо
Лорьян:
Мвого, Йонгва, Тальби, Меите, Пажи, Макенго, Куасси, Авом, Абержель, Ле Бри, Сумано
Запасные: Камара, Дермэйн, Тосин, Игор Силва, Аджей, Кадью, Бамба, Мвука, Дьенг
Ланс
Риссер, Сарр, Байду, Ганиу, Саид, Товен, Юдоль, Томассон, Сангаре, Агиляр, Эдуар
Запасные: Гюртнер, Бермон, Фофана, Силла, Сима, Абдельхамид, Булатович, Сотока, Гилавоги
Ницца:
Диуф, Бар, Оппонг, Менди, Клосс, Сансон, Ванхаутте, Будауи, Диоп, Янссон, Чо
Запасные: Дюпе, Абди, Гоувейя, Диалло, Ндомбеле, Абдул-Самед, Оморуйи, Ба, Нген
Марсель
Рульи, Эмерсон, Агерд, Павар, Мурильо, Хейбьерг, Кондогбиа, Вермерен, Веа, Гринвуд, Обамеянг
Запасные: Иган-Райли, Балерди, Надир, Бакола, Пайшао, де Ланге, Гомес, Вас, О`Райли
Монако:
Градецки, Кайо Энрике, Салису, Керер, Вандерсон, Закария, Камара, Головин, Минамино, Аклиуш, Балогун
Запасные: Кен, Тезе, Уаттара, Кулибали, Идумбо-Музамбо, Мависса Элеби, Иленикена, Дайер, Бирет
Анже
Коффи, Экоми, Лефор, Камара, Аркю, Абделли, Белькебла, Сбаи, Мутон, Белькдим, Шериф
Запасные: Аруна, Питер, Зинга, Капель, Аллевина, Бамба, Анен, Куркуль, Рао-Лисоа
Нант:
Антони Лопеш, Амьян, Тати, Авазьем, Сантонз, Мачадо, Мванга, Лепенан, Бенхаттаб, Аблин, Мохамед
Запасные: Карлгрен, Коцца, Дефф, Ладо, Радакович, Квон Хек Кю, Коклен, Камара, Эль-Араби
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
