Чемпионат Франции. «Монако» Головина проиграл «Марселю», «Осер» сыграл 3:4 с «Лиллем», «Лион» одолел «Гавр»

Во Франции прошел 16-й тур Лиги 1.

В рамках 16-го тура Лиги 1 «Анже» разгромил «Нант» (4:1).

В субботу «Мец» дома уступил «ПСЖ» Матвея Сафонова – 2:3.

В воскресенье «Монако» Александра Головина проиграл «Марселю» (0:1). 

Чемпионат Франции

16-й тур

Лига 1 Франция. 16 тур
13 декабря 16:00, Роазон Парк
Ренн
Завершен
3 - 1
Брест
Матч окончен
90’
+1’
Дина-Эбимбе
Самба
90’
88’
Гиндо   Локо
88’
Дель Кастийо   Макалу
  Меите
87’
86’
Кулибали
81’
Думбия   Дина-Эбимбе
81’
Маньетти   Тузар
Аль-Тамари   Сейду
79’
Эмболо   Фофана
79’
Леполь   Меите
78’
70’
Балде   Лабо-Ласкари
64’
Думбия
Сиссе   Блас
58’
Франковски   Мерлен
51’
2тайм
Перерыв
Аль-Тамари
29’
  Аль-Тамари
25’
  Леполь
24’
13’
  Балде
Ренн
Самба, Брассье, Руо, Аит Будлаль, Сиссе, Ронжье, Камара, Аль-Тамари, Франковски, Эмболо, Леполь
Запасные: Мерлен, Лежандр, Нагида, Сейду, Меите, Силистри, Фофана, Блас, Камара
1тайм
Брест:
Кудер, Гиндо, Кулибали, Шардонне, Лала, Маньетти, Шотар, Мбуп, Думбия, Дель Кастийо, Балде
Запасные: Маецки, Лабо-Ласкари, Локо, Дина-Эбимбе, Тузар, Диас, Макалу, Бурго, Ле Кардиналь
Подробнее
Лига 1 Франция. 16 тур
13 декабря 18:00, Стад Сен-Симфорьен
Мец
Завершен
2 - 3
ПСЖ
Матч окончен
Куао
90’
+3’
90’
+1’
Мбайе   Бералдо
Деменге   Стамбули
85’
Траоре   Туре
85’
Цитаишвили   Абуашвили
85’
Мбайе   Сабали
84’
  Цитаишвили
81’
75’
Заир-Эмери
Йегбе   С. Сане
74’
66’
Гонсалу Рамуш   Барколя
66’
Нджанту   Кварацхелия
63’
  Д. Дуэ
46’
Фабиан Руис   Д. Дуэ
2тайм
Перерыв
  Деменге
42’
39’
  Нджанту
31’
  Гонсалу Рамуш
Мбайе
16’
Мец
Фишер, Колен, Йегбе, Гбамен, Куао, Траоре, Деменге, Цитаишвили, Эн, Мбайе, Диалло
Запасные: Ба, Туре, Стамбули, И. Сане, Абуашвили, Бокеле, С. Сане, Сабали, Маджо
1тайм
ПСЖ:
Сафонов, Люка Эрнандес, Пачо, Забарный, Заир-Эмери, Фабиан Руис, Витинья, Нджанту, Мбайе, Гонсалу Рамуш, Ли Кан Ин
Запасные: Марин, Бералдо, Кварацхелия, Барколя, Мендеш, Шевалье, Жоау Невеш, Д. Дуэ
Подробнее
Лига 1 Франция. 16 тур
13 декабря 20:05, Стад Жан Буэн
Париж
Завершен
0 - 3
Тулуза
Матч окончен
Отавио
89’
Максим Лопес
88’
84’
Гбоо   Виньоло
84’
Сидибе   Эджума
Саймон   Крассо
77’
Оллила   де Смет
77’
Иконе   Лопес
77’
Камара
73’
70’
Коррейя да Силва   Мессали
Маркетти   Жеббель
70’
69’
  Гбоо
63’
Металь   Каманси
63’
Идальго   Магри
Траоре   Сангюи
52’
2тайм
Перерыв
45’
Металь
37’
  Гбоо
29’
  Идальго
19’
Сидибе
Париж
Трапп, Оллила, Отавио, Мбоу, Траоре, Саймон, Камара, Маркетти, Максим Лопес, Кеббаль, Иконе
Запасные: Колодзейчак, Сангюи, Жеббель, Нкамбадьо, де Смет, Крассо, Лопес, Кафаро, Дико
1тайм
Тулуза:
Рест, Николайсен, Крессуэлл, Маккензи, Гбоо, Идальго, Металь, Восса, Кассерес, Сидибе, Коррейя да Силва
Запасные: Шмидт, Мессали, Магри, Эджума, Кумбасса, Хауг, Сауэр, Каманси, Виньоло
Подробнее
Лига 1 Франция. 16 тур
14 декабря 14:00, Групама Стэдиум
Лион
Завершен
1 - 0
Гавр
Матч окончен
Шулц   Геззаль
89’
Хатебур   Клюйверт
85’
78’
Намли   Кетан
78’
Саматта   Обугу
Ниакате
74’
Мера   де Карвальо
73’
Сатриано   Карабец
73’
71’
Намли
71’
Секо
68’
Ндиайе
63’
Него   Дукуре
63’
Кешта   Кьереме
  Шулц
52’
2тайм
Перерыв
38’
Сумаре
Мортон
37’
24’
Него
Лион
Грейф, Абнер, Ниакате, Мата, Хатебур, Толиссо, Мортон, Мера, Морейра, Шулц, Сатриано
Запасные: де Карвальо, Силва, Хамдани, Гомес Родригес, Тальяфико, Геззаль, Клюйверт, Карабец, Дескам
1тайм
Гавр:
Диав, Зуауи, Льорис, Санганте, Него, Кешта, Секо, Ндиайе, Сумаре, Саматта, Намли
Запасные: Мпаси, Дукуре, Кенку, Делен, Мамбимби, Мосенго, Кьереме, Кетан, Обугу
Подробнее
Лига 1 Франция. 16 тур
14 декабря 16:15, Аббе-Дешам
Осер
Завершен
3 - 4
2
Лилль
Матч окончен
Кулибали
90’
+3’
Дануа   Кулибали
90’
Эль-Аззузи
88’
88’
Перро
Дануа
88’
86’
  Андре
84’
Мбаппе   Мукау
  Синайоко
83’
82’
Феликс Коррейя
Оппегор   Менса
81’
80’
  Диауне
77’
  Бенталеб
75’
Жиру   Диауне
74’
Харальдссон   Феликс Коррейя
74’
Менье   Сантуш
  Мбемба
66’
Казимир   Диуссе
63’
Акпа
60’
  Синайоко
57’
50’
Манди
Акпа
49’
Матондо   Мара
46’
46’
Сахрауи   Мбемба
2тайм
Перерыв
38’
Нгой
Казимир
17’
9’
  Харальдссон
Осер
Леон, Оппегор, Акпа, Диоманде, Си, Дануа, Эль-Аззузи, Матондо, Синайоко, Намасо, Казимир
Запасные: Сьерральта, Менса, Сеная, Де Персен, Девернуа, Мара, Кулибали, Осман, Диуссе
1тайм
Лилль:
Озер, Перро, Манди, Нгой, Менье, Бенталеб, Андре, Сахрауи, Харальдссон, Мбаппе, Жиру
Запасные: Бодар, Рагубер, Феликс Коррейя, Мбемба, Мукау, Сантуш, Диауне, Брухольм
Подробнее
Лига 1 Франция. 16 тур
14 декабря 16:15, Ля Мено
Страсбур
Завершен
0 - 0
Лорьян
Матч окончен
Эль-Мурабет   Уаттара
81’
Нанаси   Годо
75’
Энсисо   Паес
75’
74’
Макенго   Кадью
74’
Пажи   Дермэйн
66’
Сумано   Бамба
66’
Ле Бри   Мвука
Омобамиделе
50’
Сарр   Омобамиделе
46’
2тайм
Перерыв
Страсбур
Пендерс, Дукуре, Сарр, Г. Дуэ, Нанаси, Энсисо, Барко, Эль-Мурабет, Диегу Морейра, Амо-Амейо, Паничелли
Запасные: Омобамиделе, Уаттара, Баич, Паес, Чилуэлл, Хойсберг, Амугу, Нжингула, Годо
1тайм
Лорьян:
Мвого, Йонгва, Тальби, Меите, Пажи, Макенго, Куасси, Авом, Абержель, Ле Бри, Сумано
Запасные: Камара, Дермэйн, Тосин, Игор Силва, Аджей, Кадью, Бамба, Мвука, Дьенг
Подробнее
Лига 1 Франция. 16 тур
14 декабря 16:15, Болларт-Делелис
Ланс
Завершен
2 - 0
Ницца
Матч окончен
Томассон   Булатович
90’
+3’
Эдуар   Фофана
86’
83’
Абдул-Самед
Товен   Гилавоги
78’
Саид   Сотока
78’
70’
Янссон   Гоувейя
70’
Сансон   Ндомбеле
70’
Оппонг   Абди
70’
Будауи   Абдул-Самед
  Эдуар
57’
46’
Ванхаутте   Оморуйи
2тайм
Перерыв
  Эдуар
15’
10’
Ванхаутте
Ланс
Риссер, Сарр, Байду, Ганиу, Саид, Товен, Юдоль, Томассон, Сангаре, Агиляр, Эдуар
Запасные: Гюртнер, Бермон, Фофана, Силла, Сима, Абдельхамид, Булатович, Сотока, Гилавоги
1тайм
Ницца:
Диуф, Бар, Оппонг, Менди, Клосс, Сансон, Ванхаутте, Будауи, Диоп, Янссон, Чо
Запасные: Дюпе, Абди, Гоувейя, Диалло, Ндомбеле, Абдул-Самед, Оморуйи, Ба, Нген
Подробнее
Лига 1 Франция. 16 тур
14 декабря 19:45, Стадион Велодром
Марсель
Завершен
1 - 0
Монако
Матч окончен
86’
Камара   Иленикена
86’
Минамино   Бирет
Обамеянг   Бакола
86’
Гринвуд
83’
  Гринвуд
82’
Вермерен   Надир
81’
73’
Головин   Тезе
64’
Вандерсон
Мурильо   Балерди
58’
Павар   Пайшао
58’
Кондогбиа   О`Райли
46’
2тайм
Перерыв
Кондогбиа
40’
Марсель
Рульи, Эмерсон, Агерд, Павар, Мурильо, Хейбьерг, Кондогбиа, Вермерен, Веа, Гринвуд, Обамеянг
Запасные: Иган-Райли, Балерди, Надир, Бакола, Пайшао, де Ланге, Гомес, Вас, О`Райли
1тайм
Монако:
Градецки, Кайо Энрике, Салису, Керер, Вандерсон, Закария, Камара, Головин, Минамино, Аклиуш, Балогун
Запасные: Кен, Тезе, Уаттара, Кулибали, Идумбо-Музамбо, Мависса Элеби, Иленикена, Дайер, Бирет
Подробнее
Лига 1 Франция. 16 тур
12 декабря 19:45, Стад Раймон Копа
Анже
Завершен
4 - 1
Нант
Матч окончен
  Рао-Лисоа
90’
+4’
Абделли   Анен
90’
+1’
  Аруна
85’
82’
Мачадо   Камара
82’
Лепенан   Дефф
Белькдим   Рао-Лисоа
82’
Мутон   Куркуль
82’
Сбаи   Аруна
82’
81’
  Сантонз
Абделли
79’
Шериф   Питер
73’
69’
Авазьем
64’
Мохамед   Эль-Араби
64’
Бенхаттаб   Ладо
  Шериф
60’
2тайм
Перерыв
24’
Аблин
  Абделли
17’
Анже
Коффи, Экоми, Лефор, Камара, Аркю, Абделли, Белькебла, Сбаи, Мутон, Белькдим, Шериф
Запасные: Аруна, Питер, Зинга, Капель, Аллевина, Бамба, Анен, Куркуль, Рао-Лисоа
1тайм
Нант:
Антони Лопеш, Амьян, Тати, Авазьем, Сантонз, Мачадо, Мванга, Лепенан, Бенхаттаб, Аблин, Мохамед
Запасные: Карлгрен, Коцца, Дефф, Ладо, Радакович, Квон Хек Кю, Коклен, Камара, Эль-Араби
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Чемпионата Франции

Статистика Чемпионата Франции

