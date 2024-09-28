«Байер» не проигрывает «Баварии» 4 матча подряд – 2 победы и 2 ничьих
«Байер» не проигрывает «Баварии» два года.
Сегодня команда Хаби Алонсо сыграла вничью с мюнхенцами (1:1) в 5-м туре Бундеслиги.
«Байер» 4 матча подряд не терпит поражения от «Баварии» – 2 победы и 2 ничьих.
В последний раз леверкузенцы уступали «Баварии» в сентябре 2022 года (0:4).
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Wildstat
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