У «Спартака» 1 победа в 5 последних турах Мир РПЛ. В следующем – «Ростов» Карпина

«Спартак» потерял очки в четырех из пяти последних туров Мир РПЛ.

Сегодня команда Деяна Станковича уступила «Локомотиву » (1:3).

За последний месяц в чемпионате красно-белые также сыграли вничью с «Зенитом», «Динамо» Махачкала и «Динамо» Москва и победили «Рубин».

В последний раз до этого дня «Спартак » проигрывал в Мир РПЛ в июле.

В следующем туре он встретится с «Ростовом» – это произойдет 5 октября.