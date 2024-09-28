У «Спартака» 1 победа в 5 последних турах Мир РПЛ. В следующем – «Ростов» Карпина
«Спартак» потерял очки в четырех из пяти последних туров Мир РПЛ.
Сегодня команда Деяна Станковича уступила «Локомотиву» (1:3).
За последний месяц в чемпионате красно-белые также сыграли вничью с «Зенитом», «Динамо» Махачкала и «Динамо» Москва и победили «Рубин».
В последний раз до этого дня «Спартак» проигрывал в Мир РПЛ в июле.
В следующем туре он встретится с «Ростовом» – это произойдет 5 октября.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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